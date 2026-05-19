У червні 2026 року в Україні продовжують діяти основні програми фінансової підтримки населення, які реалізуються міжнародними організаціями, гуманітарними місіями та благодійними фондами.

Ідеться про системи виплат, спрямовані на допомогу людям, які постраждали внаслідок війни або опинилися у складних життєвих обставинах.

На Фактах ICTV читайте, які виплати можна отримати у червні 2026 року, хто має право на допомогу та на яких умовах вона надається.

Допомога від міжнародних організацій з 1 червня: хто може отримати

З 1 червня 2026 року фінансова підтримка залишається доступною для широкого кола громадян, насамперед для тих, хто найбільше постраждав через війну.

До основних категорій отримувачів належать:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

жителі прифронтових і нещодавно деокупованих територій;

громадяни, які втратили житло або стабільний дохід.

Окрему увагу програми приділяють соціально вразливим групам: самотнім літнім людям, одиноким батькам та сім’ям із дітьми з інвалідністю.

Зазвичай грошова допомога українцям у червні 2026 розрахована на період від одного до трьох місяців, іноді — до шести місяців. Кошти надходять на банківські рахунки або через відділення Укрпошти.

Важливо: міжнародні організації ніколи не запитують PIN-коди або дані банківських карток — такі звернення є шахрайством.

Грошова допомога з 1 червня від Естонської ради у справах біженців

Естонська рада у справах біженців в Україні продовжує реалізацію програми гуманітарної грошової підтримки, спрямованої на допомогу людям, які постраждали через війну та проживають у прифронтових регіонах або на територіях, де точаться чи точилися бойові дії.

Грошова допомога за пріоритетами (ГДП) — це форма фінансової підтримки, що надається як готівкові виплати людям, чия можливість забезпечувати базові потреби суттєво знизилася через наслідки війни.

Програма враховує різні життєві ситуації, зокрема:

проживання поблизу лінії фронту;

вимушене переміщення або нещодавню евакуацію;

руйнування чи пошкодження майна внаслідок обстрілів;

тривале переміщення та підвищену вразливість домогосподарств.

Отримані кошти можна спрямовувати на найнеобхідніші витрати: продукти харчування, медикаменти, одяг та засоби гігієни. Право на участь у програмі визначається залежно від місця проживання, соціально-економічного стану родини та рівня вразливості.

Виплати здійснюються через офіційні та безпечні канали — банківські перекази або отримання готівки у встановлених фінансових установах.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувачів:

жителі прифронтових територій можуть отримати одноразово 10 800 грн на особу (покриття до шести місяців);

люди, які нещодавно евакуйовані або постраждали від обстрілів, — 12 300 грн на особу (на період до трьох місяців);

найбільш уразливі ВПО, які не отримують державних виплат, — щомісячно 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або особу з інвалідністю.

Реєстрація проводиться через місцеві громади та онлайн-канали для жителів важкодоступних районів. Інформацію щодо оновлень програми та наявності фінансування рекомендується регулярно перевіряти.

Грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців

У червні 2026 року Норвезька рада у справах біженців не приймає нові заявки на фінансову допомогу.

Норвезька рада у справах біженців повідомляє, що виплати за заявками зі статусом “на розгляді” наразі продовжуються в межах доступного фінансування. Водночас підкреслюється, що наявність цього статусу не означає автоматичного отримання допомоги для всіх домогосподарств.

Очікується, що опрацювання всіх відповідних виплат буде завершене протягом травня–червня. Організація перепрошує за затримки та пов’язані з цим незручності.

Також наголошується, що заявники, чиї звернення ще перебувають у процесі розгляду, можуть паралельно подаватися на підтримку в інші гуманітарні програми. У разі якщо заявку згодом буде відібрано для надання допомоги, її розгляд відбуватиметься згідно зі стандартною процедурою.

Грошова допомога від Червоного Хреста у червні 2026 року

Червоний Хрест у 2026 році продовжує змінену систему фінансової підтримки, яка замінила попередні формати багатоцільової допомоги.

У червні 2026 року програма діє в найбільш постраждалих областях: Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Одеській.

Основні напрями підтримки:

Допомога жителям прифронтових територій — близько 10 800 грн на людину (одноразово, на шість місяців).

Допомога евакуйованим — приблизно 12 300 грн на людину (на перші три місяці після переїзду).

Допомога постраждалим від обстрілів — 12 300 грн на людину для відновлення базових потреб.

Підтримка ВПО, які довго не можуть повернутися додому, — від 2 000 до 3 000 грн щомісяця залежно від категорії.

Реєстрація проводиться через місцеві органи влади та партнерські гуманітарні структури.

Виплати у червні 2026 року від ООН

У квітні 2026 року УВКБ ООН змінило підхід до грошової підтримки, замінивши програму багатоцільової допомоги (MPCA) на систему Грошова допомога за пріоритетам (ГДП). Це означає перехід до більш жорсткого відбору: тепер виплати отримають лише найбільш вразливі категорії, а не всі, хто раніше міг претендувати на підтримку.

Загалом допомога спрямована на ВПО, людей, які повернулися додому, та постраждалих від війни, але право на неї тепер визначається за рівнем потреб, а не лише за статусом.

Основні зміни:

Прифронтові райони (0–50 км): відбір став суворішим, враховується не тільки місце проживання, а й рівень вразливості.

Евакуйовані (ГДП 2): 12 300 грн на особу (одноразово за три місяці).

Постраждалі від обстрілів (ГДП 3): 12 300 грн на особу (одноразово за три місяці).

Найбільш вразливі ВПО (ГДП 4): щомісячно 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або особу з інвалідністю.

Особи, які повернулися: близько 10 800 грн загалом (3 600 грн на місяць протягом трьох місяців).

Внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям програми, проходять перевірку в центрах реєстрації УВКБ ООН через партнерські організації. Там відбувається співбесіда та підтвердження відповідності умовам отримання допомоги.

Подати заявку також можна онлайн — через електронну форму (Google-чергу). Інформацію про реєстрацію та запис потрібно перевіряти на сайті r2p.org.ua. Там же розміщено перелік центрів і пунктів реєстрації, де можна обрати найближче місце та отримати деталі щодо запису.

Офлайн-центри реєстрації працюють у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Львівська, Івано-Франківська, Черкаська та Вінницька.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ у 2026 році

ЮНІСЕФ наразі не проводить реєстрацію на програми допомоги чи роздачу подарункових наборів через соцмережі чи онлайн.

Грошова допомога українцям з 1 червня 2026 від Карітас

Пресслужба Карітас Україна повідомила NV, що організація разом із дев’ятьма місцевими осередками реалізує масштабний проєкт Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні. Ініціатива фінансується за підтримки США ($77 млн) і розрахована на охоплення близько 500 тис. людей, серед яких понад 100 тис. — внутрішньо переміщені особи.

Наразі триває другий етап програми, який охоплює прифронтові та постраждалі регіони: Харківську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Сумську, Чернігівську та Полтавську області.

Підтримка передусім спрямована на людей, які постраждали внаслідок війни: внутрішньо переміщених осіб, жителів прифронтових і зруйнованих громад, а також родини, що втратили житло або джерело доходу. Пріоритет надається найбільш вразливим категоріям — людям похилого віку, особам з інвалідністю, багатодітним родинам та одиноким батькам.

У межах проєкту передбачено 34 різні види підтримки, об’єднані в чотири ключові напрями:

Житло: ремонт пошкодженого житла, компенсація оренди, утеплення, підготовка до опалювального сезону, оплата комунальних послуг та відновлення житлової інфраструктури.

Вода, санітарія та гігієна: забезпечення питною водою, відновлення водопостачання, підтримка водоканалів і встановлення систем фільтрації та резервного живлення.

Захист і психосоціальна підтримка: робота транзитних центрів, психологічна допомога, юридичні консультації, відновлення документів, кейс-менеджмент і кризове реагування.

Відновлення доходів: підтримка для самозабезпечення, зокрема допомога на ведення господарства, закупівлю насіння та інвентарю, навчання і розвиток навичок для відновлення заробітку.

Щоб податися на участь у програмі, необхідно звернутися до місцевих організацій Карітасу в регіонах або дочекатися виїзду мобільних бригад у громади. Також консультації надає гаряча лінія Карітас України: 0−800−336−734.

У пресслужбі підкреслюють, що проєкт побудований як комплексна система підтримки, адже потреби людей, які постраждали від війни, часто поєднують одразу кілька проблем — від втрати житла до психологічних і фінансових труднощів.

