После очередных массированных атак России по украинским городам и регионам тысячи людей вновь остались с поврежденными квартирами и домами. Под ударами оказались Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская, Запорожская и другие области.

Кто восстанавливает дома после ракетных ударов и как получить компенсацию, читайте в нашем материале.

Как и кто восстанавливает дома после ракетных ударов: куда обращаться

После массированных атак и серьезных разрушений жилых домов в пострадавших районах обычно сразу начинают работать гуманитарные штабы, которые организуют местные власти. Чаще всего их разворачивают недалеко от мест ударов — в школах, детских садах, других коммунальных помещениях или же во временных палатках ГСЧС.

Такие штабы начинают работу еще во время ликвидации последствий обстрелов, когда спасатели продолжают тушить пожары и разбирать завалы.

Здесь пострадавшие могут получить базовую помощь, в частности горячие напитки, продукты, средства гигиены, теплую одежду, а также психологическую или медицинскую поддержку. Кроме того, в штабах людям объясняют, как правильно оформить заявления, какие документы необходимы для фиксации повреждений и что делать дальше для получения компенсации.

Обычно гуманитарные пункты работают до тех пор, пока продолжаются аварийно-спасательные работы, восстановление коммуникаций или решается вопрос временного отселения жителей поврежденных домов.

Чем помогают после удара

В гуманитарных штабах нередко выдают материалы для временного ремонта жилья — полиэтиленовую пленку, брезент, фанеру, OSB-плиты или другие конструкции, которыми можно закрыть выбитые окна или поврежденные проемы.

К оказанию помощи часто присоединяются и волонтерские организации. Они могут помочь с уборкой обломков, если спасатели уже разрешили вернуться в квартиру или дом, а также с временным ремонтом поврежденных участков.

Местные администрации, коммунальные службы, управляющие компании и ОСМД также привлекаются к ликвидации последствий обстрелов — помогают убирать территорию, укреплять поврежденные конструкции и устанавливать временные защитные элементы до проведения полноценного ремонта.

После того как человек оправился от шока, стоит как можно быстрее зафиксировать все последствия разрушений. Для этого необходимо сделать фото и видео повреждений с разных ракурсов и с максимальной детализацией.

Желательно отдельно сфотографировать все элементы, требующие ремонта или замены. После уборки стекла и крупных обломков стоит повторно сделать фото — это поможет точнее оценить масштабы повреждения конструкций.

Параллельно необходимо подать заявление в полицию. Правоохранители должны провести осмотр места происшествия и оформить соответствующий акт.

В дальнейшем этот документ может понадобиться для обращения в страховую компанию, если жилье было застраховано, а также для оформления государственной компенсации или получения жилищного сертификата в рамках программы єВідновлення.

Процедура восстановления домов после ракетных ударов: кто может получить компенсацию

В Министерстве развития общин и территорий напомнили, что владельцы поврежденного или полностью уничтоженного имущества могут получить государственную компенсацию в рамках программы єВідновлення.

Подать заявку можно удаленно через приложение Дія, а также лично — через Центр обслуживания населения (ЦНАП) или нотариуса.

Программа єВідновлення предусматривает помощь украинцам, чье жилье пострадало в результате боевых действий, ракетных ударов или атак дронов.

Речь идет как о частично поврежденных домах и квартирах, подлежащих ремонту, так и о полностью разрушенном жилье. Основным условием является подтвержденное право собственности на недвижимость.

Что нужно сделать после повреждения жилья

Перед тем, как начнется процедура восстановления жилья после обстрелов, в министерстве советуют прежде всего проверить, внесено ли жилье в Государственный реестр вещных прав. Он начал работать с 2013 года, поэтому если жилье приобрели раньше, его нужно внести в реестр. Если информация отсутствует или требует обновления, данные необходимо привести в соответствие перед подачей заявки.

После этого владелец должен подать информационное сообщение о повреждении имущества. Это можно сделать через приложение или портал Дія, а также в Центре предоставления административных услуг.

Следующий этап — открытие специального банковского счета, на который будут поступать средства для ремонта.

После оформления счета подается заявление на компенсацию через сервис єВідновлення. Обращения также принимают ЦНАПы и нотариусы.

Как принимается решение о выплатах

После подачи документов заявка попадает в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Затем ее рассматривает специальная комиссия, действующая при местных органах власти или военных администрациях.

В настоящее время по всей Украине действует около тысячи таких комиссий.

При рассмотрении заявления специалисты:

проверяют документы;

проводят осмотр жилья;

фиксируют повреждения, в том числе с помощью фотографий;

составляют акт осмотра;

определяют объем необходимых ремонтных работ или сумму компенсации в случае полного уничтожения жилья.

После этого комиссия принимает решение о предоставлении компенсации или отказе. В среднем на рассмотрение заявления отводится до 30 дней, однако в некоторых случаях могут дополнительно запросить документы.

Что делать, если жилье пострадало повторно

В случае повторного обстрела владелец жилья должен подать новую заявку.

Для этого необходимо:

открыть в Дії предыдущий Отчет о ремонте;

указать факт повторного повреждения;

повторно подать информационное сообщение и заявление на компенсацию.

Как получить помощь за полностью уничтоженное жилье

Если дом или квартира разрушены полностью, процедура также начинается с подачи сообщения через Дія.

После этого нужно проверить актуальность данных о праве собственности в государственном реестре и, при необходимости, обновить информацию.

Далее владелец подает заявление на компенсацию через приложение Дія, ЦНАП или нотариуса и ожидает решения комиссии.

Граждане могут отслеживать информацию о своих заявках через приложение Дія. В приложении доступна выписка из реестра, а также чек-лист ремонтных работ, который формируется после обследования поврежденного жилья.

В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что программа єВідновлення продолжает действовать для украинцев, чье жилье пострадало в результате российских атак.

