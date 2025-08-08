Международный суд отклонил иск Коломойского на $700 млн против Украины

Производство по делу по иску компании Gilward Investments B.V., связанной с Игорем Коломойским, против Украины на сумму $700 млн окончательно прекратил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Причина — неуплата арбитражного сбора, информирует Министерство юстиции Украины.

Международный суд закрыл дело Аэросвита

Как информируют на сайте ведомства, иск был подан еще в 2015 году компанией Gilward Investments B.V., конечными бенефициарными владельцами которой являются Игорь Коломойский и Григорий Гуртовой.

— Иск касался требований на сумму около $700 млн и базировался на утверждениях истца о якобы противоправных действиях украинских государственных органов, которые якобы привели к банкротству ЧАО Авиакомпания Аэросвит. Среди выдвинутых претензий — ограничение доступа к международным авиамаршрутам, предоставление конкуренту (МАУ) исключительных прав без нормативного обоснования, бездействие Фонда государственного имущества как акционера, экспроприация земельного участка в аэропорту Борисполь, задержки с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства, — говорится в сообщении.

По запросу Украины в 2017 году трибунал решил разделить производство на две фазы — юрисдикционную и рассмотрение по существу. В апреле 2022 года производство было остановлено в связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако впоследствии — в мае 2023-го — его возобновили.

В марте 2024 года совместно с юридическими советниками, в тесной координации с Госавиаслужбой Министерство юстиции Украины подало отзыв на иск, в котором доказало, что банкротство Аэросвита было вызвано исключительно внутренней финансовой несостоятельностью, неэффективным управлением и действиями связанных с истцом лиц, а не вмешательством государства.

В течение 2024 года в рамках стадии раскрытия доказательств состоялся обмен документами. Несмотря на соответствующее решение Трибунала, истец не раскрыл все документы, на чем настаивала Украина.

Трибунал установил процедурный график следующих процессуальных действий в июле 2024 года. Но истец не один раз обращался с ходатайствами об отсрочке, ссылаясь на отсутствие доступа к Игорю Коломойскому, который тогда пребывал под стражей в Украине. В свою очередь Министерство юстиции предоставило Трибуналу обоснованные объяснения о наличии такого доступа у представителей истца.

Несмотря на задержки, Трибунал установил обязанность сторон осуществить уплату арбитражного сбора в размере $150 тыс. до 12 ноября 2024 года. Однако истец так и не осуществил платеж. Из-за этого производство в январе 2025-го было приостановлено, а впоследствии и вовсе прекращено.

Юридическими советниками Украины в этом деле выступали международная юридическая фирма Latham & Watkins LLP и национальная юридическая фирма АО Саенко Харенко.

