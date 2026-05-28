Через повномасштабну війну тисячі українських родин змушені були залишити свої домівки та опинитися в складних життєвих умовах. У таких ситуаціях допомога надається не лише державою, а й міжнародними благодійними фондами та гуманітарними організаціями.

Одним з них є БФ Карітас, який оголосив про старт реєстрації на отримання фінансової підтримки в межах програми UCT2 у Чернігові.

Як отримати грошову допомогу UCT2 від Карітас у Чернігові

Реєстрація на допомогу UCT2 від Карітас

У межах проєкту Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні, відкрито прийом заявок на грошову допомогу UCT2 від Карітас для евакуйованих та внутрішньо переміщених домогосподарств.

Програма спрямована на підтримку людей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, обстріли або офіційні евакуаційні рішення та потребують фінансової підтримки для базових витрат і адаптації на новому місці.

Розмір виплат за програмою

У межах ініціативи передбачена одноразова грошова допомога UCT2 від Карітас у розмірі 12 300 грн на одну особу. Ця сума розрахована приблизно на покриття витрат протягом трьох місяців базових потреб переселенців.

Хто може отримати допомогу UCT2 від Карітас:

Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства, які евакуювалися самостійно або були переміщені через безпекову ситуацію.

Важливо, щоб переміщення відбулося не пізніше ніж 45 днів тому.

Також необхідною умовою є наявність довідки ВПО, виданої протягом останніх 45 днів, або інших документів, що підтверджують статус переселенця.

Умови участі та обмеження

Реєстрація на допомогу від Карітас можлива лише за умови відповідності критеріям вразливості. Крім того, заявники не повинні отримувати грошову допомогу від інших гуманітарних організацій протягом останніх шести місяців. Подати заявку можна тільки упродовж 45 днів з моменту переміщення.

Як отримати грошову допомогу UCT2 у Чернігові

Для уточнення деталей та подачі заявки на реєстрацію на допомогу UCT2 від Карітас у Чернігові необхідно звернутися за телефоном: +380 50 614 20 45.

