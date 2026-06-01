В июне 2026 года для украинцев продолжается процесс переназначения жилищных субсидий на новый сезон 2026–2027 годов. Для большинства граждан выплаты будут пересчитаны автоматически, однако отдельным категориям домохозяйств придётся обращаться в Пенсионный фонд с новым заявлением.

Факты ICTV рассказывают, кому нужно повторно подавать документы, как оформить субсидию онлайн и как рассчитывается размер помощи.

Жилищная субсидия — это государственная адресная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива.

Сейчас смотрят

Что меняется с субсидиями с 1 июня 2026 года

В мае 2026 года органы Пенсионного фонда Украины определяют право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года.

Для большинства получателей жилищная субсидия будет переназначена автоматически — без дополнительного обращения. Это касается тех граждан, у которых не изменились состав семьи, место жительства, доходы или другие обстоятельства, влияющие на назначение помощи.

В то же время с 1 июня части украинцев нужно повторно подать заявление и декларацию для получения выплат на новый период.

Кому нужно подавать заявление на субсидию с 1 июня

Подать новое обращение в Пенсионный фонд необходимо в нескольких случаях.

Арендаторам жилья. Повторное оформление требуется, если заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги.

Если фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано

Заявление нужно подать, когда количество фактически проживающих лиц меньше количества зарегистрированных в жилье.

Внутренне перемещенным лицам. ВПЛ должны подать документы в случае смены места проживания.

Субсидия на твердое топливо или сжиженный газ

Отдельное обращение необходимо домохозяйствам, претендующим на субсидию для приобретения:

сжиженного газа;

твердого печного топлива;

жидкого бытового топлива.

Как подать документы на субсидию

Для оформления субсидии необходимы: заявление о назначении субсидии; декларация о доходах и расходах домохозяйства; договор аренды жилья — для арендаторов; справки или документы, подтверждающие особые обстоятельства.

В Пенсионном фонде могут дополнительно запросить другие документы в зависимости от конкретной ситуации.

Украинцы могут оформить жилищную субсидию несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

в мобильном приложении Пенсионный фонд;

через портал Дія;

по почте в территориальный орган Пенсионного фонда или через ЦНАП.

На какой период назначают субсидию

Жилищная субсидия в Украине рассчитывается отдельно для двух сезонов:

неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Именно поэтому в мае традиционно проводится автоматический перерасчет выплат на следующий период.

Как рассчитывается субсидия в 2026 году

Размер выплаты определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства.

Обязательный платеж для каждой семьи рассчитывается индивидуально и зависит от совокупного дохода всех членов домохозяйства.

В некоторых случаях после расчета граждане могут получить субсидию в размере 0 грн.

Это означает, что обязательный платеж семьи равен стоимости коммунальных услуг или превышает ее в пределах установленных социальных нормативов.

То есть государство считает, что домохозяйство может самостоятельно оплачивать коммунальные услуги без дополнительной помощи, сообщают в Пенсионном фонде.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.