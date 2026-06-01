Субсидии-2026: что изменится для украинцев с 1 июня
- Большинству украинцев субсидию переназначат автоматически.
- Повторно обращаться необходимо арендаторам, ВПЛ и отдельным категориям граждан.
- Подать документы можно онлайн, через приложение Дія, Пенсионный фонд Украины, Центр предоставления административных услуг или по почте.
В июне 2026 года для украинцев продолжается процесс переназначения жилищных субсидий на новый сезон 2026–2027 годов. Для большинства граждан выплаты будут пересчитаны автоматически, однако отдельным категориям домохозяйств придётся обращаться в Пенсионный фонд с новым заявлением.
Факты ICTV рассказывают, кому нужно повторно подавать документы, как оформить субсидию онлайн и как рассчитывается размер помощи.
Жилищная субсидия — это государственная адресная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива.
Что меняется с субсидиями с 1 июня 2026 года
В мае 2026 года органы Пенсионного фонда Украины определяют право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года.
Для большинства получателей жилищная субсидия будет переназначена автоматически — без дополнительного обращения. Это касается тех граждан, у которых не изменились состав семьи, место жительства, доходы или другие обстоятельства, влияющие на назначение помощи.
В то же время с 1 июня части украинцев нужно повторно подать заявление и декларацию для получения выплат на новый период.
Кому нужно подавать заявление на субсидию с 1 июня
Подать новое обращение в Пенсионный фонд необходимо в нескольких случаях.
Арендаторам жилья. Повторное оформление требуется, если заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги.
Если фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано
Заявление нужно подать, когда количество фактически проживающих лиц меньше количества зарегистрированных в жилье.
Внутренне перемещенным лицам. ВПЛ должны подать документы в случае смены места проживания.
Субсидия на твердое топливо или сжиженный газ
Отдельное обращение необходимо домохозяйствам, претендующим на субсидию для приобретения:
- сжиженного газа;
- твердого печного топлива;
- жидкого бытового топлива.
Как подать документы на субсидию
Для оформления субсидии необходимы: заявление о назначении субсидии; декларация о доходах и расходах домохозяйства; договор аренды жилья — для арендаторов; справки или документы, подтверждающие особые обстоятельства.
В Пенсионном фонде могут дополнительно запросить другие документы в зависимости от конкретной ситуации.
Украинцы могут оформить жилищную субсидию несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- в мобильном приложении Пенсионный фонд;
- через портал Дія;
- по почте в территориальный орган Пенсионного фонда или через ЦНАП.
На какой период назначают субсидию
Жилищная субсидия в Украине рассчитывается отдельно для двух сезонов:
- неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
- отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Именно поэтому в мае традиционно проводится автоматический перерасчет выплат на следующий период.
Как рассчитывается субсидия в 2026 году
Размер выплаты определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства.
Обязательный платеж для каждой семьи рассчитывается индивидуально и зависит от совокупного дохода всех членов домохозяйства.
В некоторых случаях после расчета граждане могут получить субсидию в размере 0 грн.
Это означает, что обязательный платеж семьи равен стоимости коммунальных услуг или превышает ее в пределах установленных социальных нормативов.
То есть государство считает, что домохозяйство может самостоятельно оплачивать коммунальные услуги без дополнительной помощи, сообщают в Пенсионном фонде.