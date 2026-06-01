У червні 2026 року для українців продовжується процес перепризначення житлових субсидій на новий сезон 2026–2027 років. Для більшості громадян виплати перерахують автоматично, однак окремим категоріям домогосподарств доведеться звертатися до Пенсійного фонду із новою заявою.

Факти ICTV розповідають, кому потрібно повторно подавати документи, як оформити субсидію онлайн та як розраховується розмір допомоги.

Житлова субсидія — це державна адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Зараз дивляться

Що змінюється із субсидіями з 1 червня 2026 року

У травні 2026 року органи Пенсійного фонду України визначають право домогосподарств на отримання житлової субсидії на період до 30 квітня 2027 року.

Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично — без додаткового звернення. Це стосується тих громадян, у яких не змінилися склад сім’ї, місце проживання, доходи чи інші обставини, що впливають на призначення допомоги.

Водночас із 1 червня частині українців потрібно повторно подати заяву та декларацію для отримання виплат на новий період.

Кому потрібно подавати заяву на субсидію з 1 червня

Подати нове звернення до Пенсійного фонду необхідно у кількох випадках.

Орендарям житла. Повторне оформлення потрібне, якщо заявник або член домогосподарства орендує житло та самостійно сплачує комунальні послуги.

Якщо фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано

Заяву потрібно подати, коли кількість фактично проживаючих осіб менша за кількість зареєстрованих у помешканні.

Внутрішньо переміщеним особам. ВПО мають подати документи у разі зміни місця проживання.

Субсидії на тверде паливо чи скраплений газ

Окреме звернення потрібне домогосподарствам, які претендують на субсидію для придбання:

скрапленого газу;

твердого пічного палива;

рідкого побутового палива.

Як подати документи на субсидію

Для оформлення субсидії необхідні: заява на призначення субсидії; декларація про доходи та витрати домогосподарства; договір оренди житла — для орендарів; довідки або документи, що підтверджують особливі обставини.

У Пенсійному фонді можуть додатково запросити інші документи залежно від конкретної ситуації.

Українці можуть оформити житлову субсидію кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку Пенсійний фонд;

через портал Дія;

поштою до територіального органу Пенсійного фонду або через ЦНАП.

На який період призначають субсидію

Житлова субсидія в Україні розраховується окремо для двох сезонів:

неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;

опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

Саме тому у травні традиційно проводиться автоматичний перерахунок виплат на наступний період.

Як розраховується субсидія у 2026 році

Розмір виплати визначається як різниця між вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів та обов’язковим платежем домогосподарства.

Обов’язковий платіж для кожної сім’ї розраховується індивідуально та залежить від сукупного доходу всіх членів домогосподарства.

У деяких випадках після розрахунку громадяни можуть отримати субсидію у розмірі 0 грн.

Це означає, що обов’язковий платіж сім’ї дорівнює вартості комунальних послуг, або перевищує її у межах встановлених соціальних нормативів.

Тобто держава вважає, що домогосподарство може самостійно оплачувати комунальні послуги без додаткової допомоги, повідомляють у Пенсійному фонді.

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.