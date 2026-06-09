Сейчас на рынке подсолнечника в Украине идет переходный период. Предприятия постепенно завершают работу со старыми запасами и готовятся к новому сезону переработки.

Какая цена на подсолнечник в июне и чего ждать дальше читайте в нашем материале.

Что с ценами на подсолнечник в июне и почему переработчики сокращают закупки

По данным Электронной зерновой биржи, украинский рынок подсолнечника в начале июня показывает тенденцию к понижению цен. Главной причиной стало изменение ситуации на внутреннем рынке переработки, ведь все больше маслоэкстракционных предприятий завершают активные закупки и переходят к профилактическим работам перед стартом сезона переработки рапса.

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Из-за сокращения количества покупателей аграрии уже ощутили снижение закупочных цен, а аналитики не исключают дальнейшего удешевления культуры в течение июня.

В последние недели спрос на подсолнечник постепенно уменьшался. Большинство крупных перерабатывающих предприятий уже сформировали необходимые запасы сырья и больше не ощущают острую потребность в больших объемах закупок.

Как следствие, заводы стали менее активными на рынке и отказываются от дополнительных премий за крупные партиии семена. Если раньше аграрии могли рассчитывать на доплаты за значительные объемы поставок, то сейчас подобная практика почти исчезла. Поэтому цены на подсолнечник в июне 2026 постепенно падают.

Сколько стоит подсолнечник в Украине

За последнюю неделю закупочные цены на подсолнечник с маслянистостью 50% снизились в среднем на 200–300 грн за тонну.

По состоянию на 8 июня 2026 года на украинском рынке подсолнечника сохранялся широкий диапазон цен в зависимости от региона. По данным Электронной зерновой биржи, средняя закупочная цена в Киевской области составила 31 900 грн/т. Аналогичный уровень цен фиксировался и в Винницкой области — 31 900 грн/т.

Несколько ниже были ценовые предложения в Сумской области, где подсолнечник закупали в среднем по 31 500 грн/т. В Днепропетровской и Полтавской областях средняя цена составила 31 100 грн/т.

Мировой рынок не дает оснований для удорожания

Дополнительное давление на украинский рынок создает ситуация на мировом рынке растительных масел. Несмотря на незначительное повышение котировок российского и украинского подсолнечного масла цены для ключевых импортеров остаются относительно стабильными.

Особую роль сейчас играет Аргентина, активно наращивающая поставки подсолнечного масла на международный рынок. Увеличение предложения усугубляет конкуренцию между экспортерами и сдерживает любые попытки существенного повышения цен.

Именно поэтому участники рынка не ожидают быстрого роста стоимости растительного масла, а следовательно и сырья для его производства.

Новый урожай также давит на рынок

Еще одним фактором, влияющим на настроения покупателей, стали благоприятные погодные условия. Прохладная погода и регулярные осадки в большинстве регионов Украины способствуют нормальному развитию посевов подсолнечника и рапса.

Специалисты отмечают, что нынешние погодные условия повышают шансы получить хороший урожай как в Украине, так и в странах Европейского Союза. Соответственно, рынок уже начинает закладывать в цены ожидания увеличение предложения масличных культур в новом сезоне.

Если прогнозы по урожайности оправдаются, объемы растительных масел на мировом рынке могут возрасти, что усилит конкуренцию за покупателей и продолжит давление на цены.

Что будет с ценами в июне

Эксперты рынка считают, что в ближайшие недели предпосылок для существенного удорожания подсолнечника пока не наблюдается. Сокращение спроса со стороны переработчиков, стабильная ситуация на рынке подсолнечного масла и ожидание хорошего урожая нового сезона, формируют преимущественно “медвежьи” настроения.

При таком сценарии закупочные цены на подсолнечник могут и дальше постепенно снижаться в течение июня. В то же время дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от погодных условий, темпов экспорта украинского масла и ситуации на мировом рынке растительных жиров.

В настоящее время рынок сигнализирует о переходе в фазу сезонного охлаждения, когда покупатели не спешат поднимать ставки, а продавцам все сложнее находить более выгодные условия реализации подсолнечника.

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