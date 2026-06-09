Зараз на ринку соняшнику в Україні триває перехідний період. Підприємства поступово завершують роботу зі старими запасами та готуються до нового сезону переробки.

Яка ціна на соняшник у червні та чого чекати далі, читайте в нашому матеріалі.

Що з цінами на соняшник у червні та чому переробники скорочують закупівлі

За даними Електронної зернової біржі, український ринок соняшнику на початку червня показує тенденцію до зниження цін. Головною причиною стала зміна ситуації на внутрішньому ринку переробки, адже дедалі більше олійноекстракційних підприємств завершують активні закупівлі та переходять до профілактичних робіт перед стартом сезону переробки ріпаку.

Зараз дивляться

Через скорочення кількості покупців аграрії вже відчули зниження закупівельних цін, а аналітики не виключають подальшого здешевлення культури протягом червня.

Останніми тижнями попит на соняшник поступово зменшувався. Більшість великих переробних підприємств уже сформували необхідні запаси сировини та більше не відчувають гострої потреби у великих обсягах закупівель.

Як наслідок, заводи стали менш активними на ринку та відмовляються від додаткових премій за великі партії насіння. Якщо раніше аграрії могли розраховувати на доплати за значні обсяги поставок, то зараз така практика майже зникла. Тож ціни на соняшник у червні 2026 року поступово падають.

Cкільки коштує соняшник в Україні

За останній тиждень закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% знизилися в середньому на 200–300 грн за тонну.

Станом на 8 червня 2026 року на українському ринку соняшнику зберігався широкий діапазон цін залежно від регіону. За даними Електронної зернової біржі, середня закупівельна ціна у Київській області становила 31 900 грн/т. Аналогічний рівень цін фіксувався і на Вінниччині — 31 900 грн/т.

Дещо нижчими були цінові пропозиції у Сумській області, де соняшник закуповували в середньому по 31 500 грн/т. У Дніпропетровській та Полтавській областях середня ціна становила 31 100 грн/т.

Світовий ринок не дає підстав для подорожчання

Додатковий тиск на український ринок створює ситуація на світовому ринку рослинних олій. Попри незначне підвищення котирувань російської та української соняшникової олії, ціни для ключових імпортерів залишаються відносно стабільними.

Особливу роль зараз відіграє Аргентина, яка активно нарощує поставки соняшникової олії на міжнародний ринок. Збільшення пропозиції посилює конкуренцію між експортерами та стримує будь-які спроби суттєвого підвищення цін.

Саме тому учасники ринку не очікують швидкого зростання вартості олії, а отже і сировини для її виробництва.

Новий урожай також тисне на ринок

Ще одним фактором, який впливає на настрої покупців, стали сприятливі погодні умови. Прохолодна погода та регулярні опади в більшості регіонів України сприяють нормальному розвитку посівів соняшнику та ріпаку.

Фахівці відзначають, що нинішні погодні умови підвищують шанси на отримання хорошого врожаю як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу. Відповідно ринок уже починає закладати у ціни очікування збільшення пропозиції олійних культур у новому сезоні.

Якщо прогнози щодо врожайності справдяться, обсяги рослинних олій на світовому ринку можуть зрости, що посилить конкуренцію за покупців і продовжить тиск на ціни.

Що буде з цінами у червні

Експерти ринку вважають, що найближчими тижнями передумов для суттєвого подорожчання соняшнику поки не спостерігається. Скорочення попиту з боку переробників, стабільна ситуація на ринку соняшникової олії та очікування хорошого врожаю нового сезону формують переважно “ведмежі” настрої.

За такого сценарію закупівельні ціни на соняшник можуть і надалі поступово знижуватися протягом червня. Водночас подальша динаміка значною мірою залежатиме від погодних умов, темпів експорту української олії та ситуації на світовому ринку рослинних жирів.

Наразі ж ринок сигналізує про перехід у фазу сезонного охолодження, коли покупці не поспішають піднімати ставки, а продавцям дедалі складніше знаходити вигідніші умови реалізації соняшнику.

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