В мае 2026 года потребительские цены в Украине продолжили расти, однако темпы годовой инфляции несколько снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшее влияние на ценовую динамику оказали изменения стоимости продуктов питания, отдельных транспортных услуг и подакцизных товаров.

Вырос индекс инфляции за май 2026 года и что происходит с ценами, читайте в нашем материале.

Каким был индекс инфляции в мае 2026 года

По информации Госстата, индекс потребительских цен в мае 2026 года по сравнению с апрелем составил 100,9%. Это означает, что за месяц средний уровень цен для населения вырос на 0,9%.

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В годовом исчислении, то есть по сравнению с маем 2025 года, инфляция составила 8,2%. Для сравнения, по итогам апреля этот показатель был равен 8,6%, что свидетельствует об определенном замедлении роста цен.

В то же время базовая инфляция, не учитывающая сезонные колебания и отдельные административно регулируемые цены, в мае выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении ее уровень составил 7,9%.

Какие продукты подорожали больше всего

Заметнее всего в мае изменились цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки. В общей сложности эта категория подорожала на 1,2%.

Лидером по темпам роста стоимости стали фрукты, которые за месяц прибавили сразу 11,1%. Также заметно выросли цены на ряд других продуктов питания.

В частности, на 1,2-6,4% подорожали продукты переработки зерновых культур, хлеб, масло подсолнечное, макаронные изделия, рыба и рыбная продукция, безалкогольные напитки, говядина, сахар.

Какие товары стали дешевле

Несмотря на всеобщее повышение цен, отдельные категории товаров в мае показали снижение стоимости.

Больше всего подешевели яйца — их цена снизилась на 15,3%. Также дешевле стали некоторые продукты питания, в частности овощи, молоко, свинина, сливочное масло и сало. В зависимости от товарной группы удешевление составило от 0,2 до 1,7%.

Такие изменения частично компенсировали удорожание других продуктов и сдержали всеобщее ускорение инфляции.

Цены на алкоголь и табак продолжили расти

Подакцизная продукция в мае также прибавила в цене. По данным Госстата, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в среднем на 1,9%.

При этом табачная продукция выросла в цене на 2,1%, в то время как алкогольные напитки подорожали на 1,6%.

Одежда и обувь стали доступнее

В отличие от продовольственных товаров сегмент одежды и обуви в мае продемонстрировал снижение цен.

В среднем эта категория подешевела на 1,8%. Стоимость обуви уменьшилась на 2,0%, а одежды – на 1,6%.

Что происходило с транспортными расходами

Транспортные услуги и связанные с ними товары также показали умеренный рост цен. В целом, транспорт подорожал на 0,7%.

Основным фактором стало повышение стоимости проезда в автодорожном пассажирском транспорте, достигшее 2,7%. Кроме того, на 0,6% выросли цены на топливо и смазочные материалы.

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