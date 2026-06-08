Коли фізична особа-підприємець за будь-яких обставин припиняє діяльність та не отримує прибутку, її обов’язок подавати декларацію про доходи не зникає автоматично.

Як подавати декларацію ФОП, якщо немає доходу, та чи потрібно сплачувати податки в такій ситуації, Фактам ICTV розповіла фінансова директорка Activitis Анастасія Штаньковська.

Як подавати декларацію ФОП, якщо немає доходу, та які дані у ній вказувати

Анастасія Штаньковська пояснила, що всі фізичні особи-підприємці зобовʼязані подавати декларації в строки, передбачені чинним законодавством України.

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Навіть якщо у ФОП немає об’єкта оподаткування, тобто доходів, що підлягають декларуванню, все одно потрібно подавати нульові звіти.

За неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової звітності передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних санкцій, які доведеться сплатити в будь-якому разі.

Підприємці на спрощеній системі оподаткування в разі відсутності доходів мають право не подавати декларацію платника ЄП.

Підприємці на третій групі єдиного податку у яких у звітному періоді доходу не було, але при цьому дохід був у попередні періоди року зобов’язані подавати декларацію, оскільки вона заповнюється наростальним підсумком.

Як подавати декларацію ФОП, якщо немає доходу – граничні терміни звітності

Згідно з абзацом першим п. 296.3 ст. 296 ПКУ, платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

— Якщо за звітний період ви не мали доходу і вам потрібно подати нульову звітність ФОП, вам слід дотримуватися вимог податкового законодавства. Зазвичай для цього потрібно подати відповідну декларацію, вказавши нульовий дохід за звітний період, — пояснила Анастасія Штаньковська.

Які податки сплачує ФОП, якщо не було доходу за звітний період

Експерт пояснила, що сплата єдиного податку для ФОП пов’язана з розміром їхнього доходу:

ФОП першої та другої груп сплачують фіксований розмір єдиного податку залежно від обраної групи;

ФОП третьої групи сплачують єдиний податок залежно від обсягу задекларованого доходу за звітний податковий період та обраної ставки оподаткування.

— Якщо ви не мали доходів протягом певного податкового періоду, наприклад, у конкретному кварталі чи році, то зазвичай не потрібно сплачувати єдиний податок. Крім єдиного податку, фізичні особи-підприємці також мають сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за найманих працівників, — зазначила Анастасія Штаньковська.

Відповідно до ч. 12 ст. 9 закону №2464 Про збір та облік ЄСВ, цей податок потрібно сплатити незалежно від фінансового стану платника та розміру отриманих доходів. Також в законі зазначено, що сплата ЄСВ має пріоритет порівняно з іншими фінансовими обов’язками платника податку, окрім зобов’язання виплачувати заробітну плату найманим працівникам.

Ч. 4 ст. 4 того ж закону встановлено, що від сплати ЄСВ за себе звільняються ті підприємці, які отримують пенсію за віком або за вислугою років або є особами з інвалідністю, що досягли пенсійного віку та отримують відповідні соціальні виплати.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску лише за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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