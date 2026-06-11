Лидеры Великобритании, Франции и Германии намерены обсудить с Дональдом Трампом новый подход к мирным переговорам между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Что готовят европейские лидеры для Трампа на саммите G7

Отмечается, что Великобритания, Франция и Германия считают, что импульс в войне сместился в сторону Украины, создавая возможности для переговоров, которые будут выходить за пределы возникших после саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году.

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– Мы усиливаем давление на Россию, – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц законодателям в Берлине в четверг. — В то же время мы поддерживаем усилия по достижению переговорного решения, которое прекратит агрессивную войну России. Крепкого мира можно добиться только путем переговоров с участием Украины, России, США и Европы. Иного пути нет.

Европейские столицы предлагают рассматривать текущую линию фронта в качестве отправной точки для возможного прекращения огня и последующих переговоров. Они хотят договориться о надежных гарантиях безопасности для Украины, включающих развертывание многонациональных сил.

Такие предложения были представлены в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне.

Российский диктатор отказался от перемирия для проведения мирных переговоров. Он аргументировал это тем, что такой перерыв позволит Киеву перевооружиться и укрепить свою оборону.

Также Владимир Путин не согласен с тем, чтобы европейские войска присутствовали в Украине. Он хочет, чтобы Украина уступила территории на востоке Донецкой области, которые российским войскам не удалось захватить в ходе боевых действий с 2014 года.

По мнению критиков переговоров с Россией по состоянию на данный момент, позиция главы Кремля в ближайшее время вряд ли изменится.

Однако страны E3 видят возможность отвести Европе большую роль в формировании переговорного процесса, поскольку переговоры под эгидой США зашли в тупик. К тому же Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном.

Они хотят, чтобы американский лидер поддержал их предложения по усилению давления на Россию. Европейские лидеры считают, что это может заставить ее сесть за стол переговоров с участием представителей Европы, Украины, США и России уже в следующем месяце.

Кроме того, Великобритания и Европейский Союз работают над новыми санкциями, которые будут введены против России в ближайшие недели. Источники издания предостерегли, что планы предварительные и могут измениться.

Также Европа стремится избежать повторения ситуации минувшей зимы, когда украинцы переживали мороз без электроэнергии и отопления.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что в окружении российского диктатора Владимира Путина нет единой позиции по продолжению войны.

В то же время Украина остается открытой для переговоров, но не согласится на территориальные уступки.

Ранее украинский лидер сообщил, что в конце мая передал Владимиру Путину сигнал о готовности к прямой двусторонней встрече через российского бизнесмена Романа Абрамовича.

По словам главы государства, Абрамович приехал в Киев и предложил передать сообщение без публичной огласки непосредственно Путину.

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