Верховная Рада приняла закон о налогообложении доходов с цифровых платформ.

Налог на цифровые платформы в Украине

9 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №15111-д, вводящий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также определяет порядок налогообложения таких доходов.

Следует отметить, что этот закон еще называют законом о “налоге на OLX”.

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Согласно трансляции заседания, во вторник, 9 июня, решение поддержал 241 нардеп, против были 4, воздержались – 37.

Документ направлен на имплементацию Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7). Его цель – сделать налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, более прозрачным и понятным для пользователей и операторов платформ.

– Документ вводит европейскую систему контроля, согласно которой онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей. Это сделает правила продаж и предоставления услуг в интернете полностью прозрачными, — сообщает Рада в Telegram.

Принятие pакона является частью международных обязательств Украины в соответствии с Меморандумом с МВФ.

Согласно доработанной редакции, доходы физических лиц, полученные через цифровые платформы, будут облагаться налогом без необходимости открывать специальные счета или самостоятельно подавать декларации. Налог будут удерживать операторы платформ, выступающих налоговыми агентами.

Для таких доходов предусмотрена льготная ставка НДФЛ — 10% без отдельной уплаты военного сбора. В дальнейшем эта ставка будет корректироваться пропорционально снижению ставки военного сбора.

– Поступления от этого платежа будут распределяться в пропорции 50/50 между общим и специальным фондами государственного бюджета, а дополнительный военный сбор с таких доходов не будет уплачиваться. Для сравнения, по действующей системе налоговая нагрузка на доходы физических лиц составляет 18% НДФЛ + 5% военного сбора, то есть 23%, — объясняют в Минфине.

Воспользоваться таким режимом смогут физические лица, которые:

не имеют наемных работников;

имеют доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год — около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год);

не продают подакцизные товары.

В то же время доходы физических лиц от продаж товаров через цифровые платформы в пределах € 2 тыс. в год будут освобождаться от налогообложения.

Отдельно законопроект регулирует работу ФЛП через цифровые платформы. Если пользователь регистрируется на платформе как ФЛП, оператор не будет удерживать с него НДФЛ. В то же время если такое же лицо использует платформу для личных целей, например для продажи подержанных вещей, платформа будет удержать 10% налога согласно правил для обычных физических лиц.

Документ также предусматривает возможность блокирования сайтов платформ, нарушающих требования налогового законодательства. Реестр добросовестных платформ должен быть доступен на сайте Государственной налоговой службы.

Кроме того, законопроект устраняет неравенство между платформами-резидентами и нерезидентами, а ГНС ​​должна провести разъяснительную работу для физических лиц, которые получают доходы через цифровые платформы.

Как отметили в Минфине, первый международный обмен информацией запланирован на 2028 год за отчетный 2027 год.

Информация о доходах, полученных через платформы за 2026 год, не будет подаваться в ГНС ни операторами платформ, ни иностранными странами.

Главным комитетом по проработке законопроекта был Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Источник : Верховная Рада

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