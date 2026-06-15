Верховна Рада України підтримала законопроєкт №15111-д, який змінює правила оподаткування доходів від оренди житла. Основна мета зробити офіційну оренду вигіднішою та вивести частину ринку з тіні.

Проте йдеться не лише про податок. Разом із ним ухвалили ще один важливий крок, а саме автоматичний обмін даними про доходи з цифрових платформ. Отже сервіси, через які люди здають житло, зможуть передавати інформацію про доходи користувачів прямо до податкової.

Чи зменшиться податок на доходи від оренди житла, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Податок на доходи від оренди житла в Україні: скільки зараз платять орендодавці

Наразі податок для осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду, складається з кількох частин. Вони платять ПДФО для орендодавців у розмірі 18% та ще 5% військового збору. У сумі це 23%, і саме тому багато людей не оформлюють оренду офіційно.

Після змін ставка ПДФО знизиться до 5%. Але військовий збір у 5% залишиться. Тобто загальний податок на оренду житла складе 10% замість нинішніх 23%.

Але, якщо людина користується пільгами на нерухомість (60 кв. м для квартири і 120 кв. м для будинку), то при офіційній оренді вона їх втратить.

Окремо закон змінює підхід до контролю доходів. Платформи, через які здають житло або отримують інші доходи, будуть автоматично передавати дані податковій.

Це має зробити ринок прозорим і зменшити кількість “сірих” доходів, які зараз складно відстежити.

Що відомо про легалізацію оренди нерухомості в Україні

Голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк пояснила для Укрінформ, що ключова мета реформи — легалізувати ринок оренди і зробити його зрозумілим для людей.

За її словами, зараз податкове навантаження надто високе, тому багато власників житла просто не оформлюють оренду по документах. У результаті ринок працює частково в тіні.

Вона також звертає увагу на масштаб проблеми. За підсумками 2024 року доходи від оренди офіційно задекларували лише близько 900 людей, тоді як ринок значно більший. Це показує, що більшість людей не сплачує податок на доходи від оренди нерухомості в Україні, та здає житло без договорів.

Шуляк наголошує, що зниження ставки до 5% має зробити договори простішими та вигіднішими. Ідея в тому, щоб люди самі переходили в легальне поле без жорсткого тиску з боку держави.

Окремо вона пояснила, що це частина ширшої житлової реформи. Держава хоче перейти від радянської моделі житлової політики до більш сучасної європейської системи, де оренда і соціальне житло працюють прозоро. Але без легалізації ринку оренди запустити ці зміни складно.

Чи запрацює новий податок на доходи від оренди житла у 2026 році

Нова ставка податку на доходи від оренди житла почне діяти з 1 січня 2027 року.

Для власників житла зміни означають нижчий податок, але обов’язок офіційно декларувати доходи і подавати річну декларацію.

Для орендарів з’являється більше шансів працювати з офіційними договорами та юридичним захистом.

Для держави це спроба вивести ринок оренди з тіні та отримувати стабільні податкові надходження.

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