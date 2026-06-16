Колишні працівники МВС, зокрема поліцейські, отримують пенсії не за загальними правилами, які діють для більшості українських пенсіонерів.

Їхні виплати призначають відповідно до закону України №2262-XII Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Саме цей закон регулює пенсії військовослужбовців, колишніх працівників органів внутрішніх справ, поліцейських, співробітників Служби безпеки України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших силових структур.

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Через це порядок призначення та перерахунку таких пенсій відрізняється від звичайних трудових пенсій, які нараховують за законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

На яких підставах відбувається перерахунок пенсії пенсіонерам МВС та хто може отримати підвищену пенсію, читайте в нашому матеріалі.

Які пенсії можуть отримувати колишні працівники МВС

Пенсії колишнім службовцям МВС можуть призначатися за кількома підставами:

Пенсія за вислугу років. Її отримують ті, хто має необхідний строк служби. Наприклад, після звільнення з 1 жовтня 2020 року право на таку пенсію мають особи, які мають не менше 25 календарних років вислуги.

Також передбачена пенсія по інвалідності. Її можуть призначити, якщо інвалідність настала через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання, яких зазнали під час виконання службових обов’язків або проходження служби.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Вона призначається членам сімей працівників поліції, які загинули під час виконання службових обов’язків або померли через травми чи захворювання, пов’язані зі службою.

Як розраховують пенсію колишнім працівникам МВС

Розмір такої пенсії залежить не лише від страхового стажу та зарплатні, як у звичайних пенсіонерів. Основою для розрахунку є грошове забезпечення, яке людина отримувала перед звільненням.

До нього входять не всі виплати, а лише:

посадовий оклад;

оклад за спеціальним званням;

надбавка за вислугу років;

інші постійні доплати та премії.

Також важливе значення має відсоток пенсії, який визначається залежно від тривалості служби. Чим більша вислуга років, тим більшу частину від грошового забезпечення враховують під час розрахунку.

Саме тому зміна розміру грошового забезпечення чинних правоохоронців може впливати на розмір пенсій тих, хто вже звільнився зі служби.

Як відбувається перерахунок пенсії МВС

Перерахунок пенсій пенсіонерам МВС можливий, проте він не відбувається автоматично лише через настання нового року.

Як розповіли юристи Мережі права, порядок перерахунку пенсій пенсіонерам МВС та для військовослужбовців, силових структур визначається не загальними правилами пенсійної системи, а спеціальним законодавством. Основним документом є закон України №2262-XII Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Також процедура перерахунку визначена постановою Кабінету Міністрів України №45, яка регулює порядок проведення таких перерахунків.

Сам перерахунок означає новий розрахунок пенсії з урахуванням актуальних показників грошового забезпечення.

Підстави для такого перегляду можуть бути різними. Найчастіше пенсію перераховують, коли змінюється грошове забезпечення чинних військовослужбовців або працівників силових структур. Наприклад, зростають посадові оклади, оклади за званнями, надбавки чи інші виплати.

Ще однією причиною може бути ситуація, коли під час призначення пенсії не врахували всі передбачені законом складові грошового забезпечення. У такому випадку пенсіонер має право вимагати, щоб розрахунок провели з урахуванням усіх належних виплат.

Ба більше, підставою для перерахунку можуть стати рішення судів, якими скасовуються окремі обмеження, що раніше впливали на розмір виплат. Зокрема, це стосується наслідків застосування постанови Кабінету Міністрів України №103, окремі положення якої суди визнали такими, що порушують права військових пенсіонерів.

Під час нового розрахунку враховують усі складові грошового забезпечення, які мають значення для визначення пенсії.

Серед них:

посадовий оклад;

оклад за військовим або спеціальним званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати, такі як надбавки, доплати, підвищення та премії;

індексація та інші передбачені законодавством підвищення.

Важливу роль у питаннях перерахунку відіграла судова практика Верховного Суду. Зокрема, у справі №160/8324/19 суд зобов’язав уповноважені органи видавати довідки про грошове забезпечення із зазначенням усіх необхідних виплат, а Пенсійний фонд проводити перерахунок пенсій з урахуванням цих даних для відповідної категорії пенсіонерів.

Окремо розглядалися питання перерахунку пенсій колишніх працівників органів внутрішніх справ, яких прирівняли до пенсіонерів-поліцейських. Для цієї категорії важливим стало рішення Верховного Суду у справі №826/12704/18.

Воно стосувалося проведення перерахунку пенсій з урахуванням грошового забезпечення поліцейських, а орієнтовною датою такого перерахунку визначено 1 грудня 2019 року.

Чи буде перерахунок пенсій пенсіонерам МВС у 2026 році

Автоматичного перерахунку не проводиться. Спочатку пенсіонеру потрібно отримати оновлену довідку про грошове забезпечення. Її видає відповідний орган, наприклад, підрозділ МВС або Національної поліції.

У довідці мають бути зазначені основні складові:

посадовий оклад;

оклад за званням;

надбавка за вислугу років;

додаткові надбавки;

доплати;

премії.

Після цього документи подають до Пенсійного фонду України із заявою про проведення перерахунку.

Якщо Пенсійний фонд відмовляється проводити перерахунок або не враховує всі складові виплат, людина може оскаржити таке рішення у суді.

Чи перерахують пенсії всім пенсіонерам МВС

Право на перерахунок залишається у тих пенсіонерів, у кого є законні підстави для цього, наприклад, зміна грошового забезпечення чинних поліцейських або необхідність врахувати виплати, які раніше не були включені до розрахунку.

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