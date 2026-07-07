Україна поступово рухається до членства в Європейському Союзі. Разом із наближенням до європейських стандартів змін зазнаватиме й фінансова система країни. Це стосується банківського регулювання, платіжної інфраструктури та валютної політики.

Що буде з гривнею після вступу України до ЄС та чи доведеться українцям переходити на євро, читайте в нашому матеріалі.

Що буде з гривнею після вступу України до ЄС

Після вступу України до Європейського Союзу гривня не зникне одразу. Навіть отримання членства в ЄС не означає автоматичного переходу на єдину європейську валюту, адже для цього країна має виконати низку економічних і фінансових вимог.

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Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у подкасті на YouTube-каналі Finance.ua.

За словами Мамедова, питання про те, що буде з гривнею, напряму залежить від готовності України працювати за правилами Європейського Союзу. Насамперед необхідно гармонізувати банківське законодавство з нормами ЄС, забезпечити макроекономічну стабільність, стримувати інфляцію, зміцнити фінансову систему, досягти стабільності на валютному ринку та завершити війну.

Банкір наголосив, що зараз не йдеться про швидку відмову від національної валюти. Передусім країна має створити необхідні економічні передумови, без яких перехід на євро не матиме практичного підґрунтя.

Чи означає вступ України до ЄС автоматичний перехід на євро

Сергій Мамедов зазначив, що навіть після вступу України до ЄС євро не стане офіційною валютою автоматично.

Він пояснив, що перед запровадженням євро країна повинна щонайменше два роки перебувати в європейському валютному механізмі ERM II. У цей період оцінюється, наскільки стабільною залишається національна валюта щодо євро та чи відповідає держава необхідним критеріям.

Яке значення має фінансова євроінтеграція

Окремо банкір звернув увагу на інтеграцію України до європейського фінансового простору. Зокрема, йдеться про приєднання до єдиної зони платежів у євро SEPA.

На його думку, це дозволить зробити перекази коштів для громадян швидшими та простішими, а українському бізнесу буде легше проводити розрахунки з партнерами з країн ЄС.

Коли Україна може перейти на євро

Мамедов вважає, що предметно говорити про можливу заміну гривні на євро можна буде лише через кілька років після завершення війни або припинення її гарячої фази.

За його оцінкою, така дискусія може стати реальною не раніше ніж через три-чотири роки після стабілізації ситуації в країні. Але перехід на євро залишатиметься довготривалим процесом, який вимагатиме вступу України до ЄС, стабільної економіки та виконання всіх визначених європейських критеріїв.

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