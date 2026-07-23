Жилищная субсидия – это финансовая поддержка от государства для украинцев и иностранцев, легально проживающих в Украине и имеющих низкий доход. Она предназначена для покрытия расходов на коммунальные услуги тем, кто не может оплачивать их самостоятельно.

Факты ICTV разбирались, как будет начисляться субсидия и каких изменений ждать украинцам с 1 августа 2026 года.

Субсидии в Украине: изменения с августа

По информации Пенсионного фонда, обратиться за получением субсидии могут лица:

Сейчас смотрят

которые зарегистрированы в жилых помещениях (или если этот дом является задекларированным местом жительства человека);

арендаторы, снимающие жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенные лица, оформившие справки ВПЛ по адресам соответствующих жилых помещений.

Как объяснили в Пенсионном фонде, большинству получателей жилищная субсидия продлена автоматически на следующий период – с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Однако лично подавать заявление на субсидию необходимо, если:

в жилище реально проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

вы арендуете жилье и самостоятельно оплачиваете коммунальные услуги;

планируете покупку сжиженного газа или твердого/жидкого печного топлива благодаря субсидии;

среди жителей есть внутренне перемещенные лица, изменившие фактическое место жительства.

Кроме того, с новым заявлением и декларацией обратиться за назначением жилищной субсидии можно, если изменился состав домохозяйства, перечень полученных жилищно-коммунальных услуг и в других случаях.

Субсидии-2026: как подать заявление и документы

Заявление и документы, необходимые для назначения жилищной субсидии, можно предоставить несколькими способами:

в Пенсионном фонде Украины;

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;

отправить по почте на адрес Пенсионного фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.