Субсидии-2026: какие произойдут изменения с 1 августа для украинцев
- С 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года большинству граждан жилищная субсидия автоматически продлена, однако в отдельных случаях необходимо подавать новое заявление.
- Обратиться за назначением помощи могут зарегистрированные жильцы, арендаторы с договором и ВПЛ, отправив документы онлайн или офлайн через ПФУ, ЦНАП или по почте.
Жилищная субсидия – это финансовая поддержка от государства для украинцев и иностранцев, легально проживающих в Украине и имеющих низкий доход. Она предназначена для покрытия расходов на коммунальные услуги тем, кто не может оплачивать их самостоятельно.
Факты ICTV разбирались, как будет начисляться субсидия и каких изменений ждать украинцам с 1 августа 2026 года.
Субсидии в Украине: изменения с августа
По информации Пенсионного фонда, обратиться за получением субсидии могут лица:
- которые зарегистрированы в жилых помещениях (или если этот дом является задекларированным местом жительства человека);
- арендаторы, снимающие жилье на основании договора аренды;
- внутренне перемещенные лица, оформившие справки ВПЛ по адресам соответствующих жилых помещений.
Как объяснили в Пенсионном фонде, большинству получателей жилищная субсидия продлена автоматически на следующий период – с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.
Однако лично подавать заявление на субсидию необходимо, если:
- в жилище реально проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
- вы арендуете жилье и самостоятельно оплачиваете коммунальные услуги;
- планируете покупку сжиженного газа или твердого/жидкого печного топлива благодаря субсидии;
- среди жителей есть внутренне перемещенные лица, изменившие фактическое место жительства.
Кроме того, с новым заявлением и декларацией обратиться за назначением жилищной субсидии можно, если изменился состав домохозяйства, перечень полученных жилищно-коммунальных услуг и в других случаях.
Субсидии-2026: как подать заявление и документы
Заявление и документы, необходимые для назначения жилищной субсидии, можно предоставить несколькими способами:
- в Пенсионном фонде Украины;
- в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
- через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;
- отправить по почте на адрес Пенсионного фонда;
- онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.