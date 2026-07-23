Правительство начало подготовку проекта государственного бюджета Украины на 2027 год.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Подготовка проекта госбюджета-2027

По словам главы правительства, министерства должны подготовить предложения по основным параметрам документа в кратчайшие сроки – до 31 июля.

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Как утверждает Корецкий, необходимо подать проект государственного бюджета в Верховную Раду в установленный законом срок – до 15 сентября.

По мнению премьер-министра, проект государственного бюджета на 2027 год должен отвечать главным задачам Украины, в частности, укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политики.

10 июня Верховная Рада приняла изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2026 год, предполагающие увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.

Как сообщалось, часть денег направят ​​на закупку вооружения и военной техники, а также на денежное обеспечение военнослужащих.

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