Правительство начало подготовку проекта госбюджета на 2027 год
- Правительство Украины под руководством премьер-министра Сергея Корецкого начало подготовку проекта государственного бюджета на 2027 год, обязав министерства предоставить свои предложения до 31 июля.
- Кабинет министров планирует подать готовый документ в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября, сосредоточив внимание на обороноспособности, финансовой устойчивости и социальной политике.
Правительство начало подготовку проекта государственного бюджета Украины на 2027 год.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Подготовка проекта госбюджета-2027
По словам главы правительства, министерства должны подготовить предложения по основным параметрам документа в кратчайшие сроки – до 31 июля.
Как утверждает Корецкий, необходимо подать проект государственного бюджета в Верховную Раду в установленный законом срок – до 15 сентября.
По мнению премьер-министра, проект государственного бюджета на 2027 год должен отвечать главным задачам Украины, в частности, укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политики.
10 июня Верховная Рада приняла изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2026 год, предполагающие увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.
Как сообщалось, часть денег направят на закупку вооружения и военной техники, а также на денежное обеспечение военнослужащих.