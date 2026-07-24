В Україні стартувала підготовка Держбюджету-2027. Саме цей документ визначатиме, скільки коштів держава зможе спрямувати на оборону, соціальні виплати, медицину, освіту та інші ключові сфери наступного року.

Процес його підготовки займає кілька місяців і проходить за чіткими правилами, визначеними Бюджетним кодексом України.

Коли буде затверджений Державний бюджет України на 2027 рік та як проходить підготовка проєкту, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Держбюджет-2027: коли буде прийнятий

Новий прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив у ТГ, що уряд уже розпочав підготовку проєкту бюджету. До 31 липня всі міністерства мають подати власні пропозиції щодо майбутніх видатків та потреб своїх галузей.

Після цього Кабінет Міністрів повинен у визначений законом строк передати документ до парламенту. За словами глави уряду, проєкт Держбюджету-2027 має надійти до Верховної Ради не пізніше 15 вересня.

Але ця дата не означає остаточного ухвалення бюджету. До 15 вересня уряд лише подає документ на розгляд народних депутатів. Далі він проходить парламентські комітети, обговорення, внесення поправок і голосування.

Є чіткі терміни, коли затвердять Держбюджет. Відповідно до закону 3614-VI, закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.

Як формується Держбюджет-2027

У Міністерстві фінансів пояснюють, що підготовка державного бюджету складається з кількох послідовних етапів, передбачених Бюджетним кодексом.

Зараз Мінфін доводить до головних розпорядників бюджетних коштів граничні обсяги фінансування та надає інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.

Кроки підготовки Держбюджету на 2027 рік:

протягом серпня міністерства та інші головні розпорядники коштів подають свої бюджетні запити, після чого Міністерство фінансів проводить із ними обговорення;

до 8 вересня Мінфін має завершити підготовку документа та передати проєкт закону про державний бюджет на розгляд Кабінету Міністрів;

до 15 вересня уряд, після схвалення документа, зобов’язаний офіційно подати його до Верховної Ради.

Після цього розпочинається парламентський етап роботи над документом.

Що вже зробили для підготовки бюджету

Як розповіли у Міністерстві фінансів, підготовка державного бюджету 2027 почалася ще в червні.

17 червня Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Саме вона визначає основні принципи бюджетної політики держави на найближчі три роки та закладає фінансові орієнтири для майбутнього бюджету.

Того ж дня уряд затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Після цього Міністерство фінансів отримало від Міністерства економіки єдиний портфель державних інвестиційних проєктів і розпочало безпосередню підготовку проєкту бюджету.

У Мінфіні наголошують, що всі роботи виконуються відповідно до календаря, встановленого бюджетним законодавством.

На що робитимуть ставку під час підготовки бюджету

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, майбутній Держбюджет-2027 формуватиметься навколо трьох головних напрямів:

зміцнення обороноздатності України;

забезпечення фінансової стійкості держави;

реалізація збалансованої соціальної політики.

Саме ці пріоритети стануть основою під час розподілу державних коштів на наступний рік.

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