Открыть собственное дело в Украине технически можно достаточно быстро. Однако регистрация ФЛП или компании – это лишь первый этап. Предпринимателю необходимо правильно выбрать систему налогообложения, определить виды деятельности, открыть счет, организовать прием платежей, подготовить документы для работы с клиентами и не пропустить сроки представления отчетности.

Разбираемся, какие вопросы следует закрыть еще до получения первой оплаты от клиента.

Выбрать форму ведения бизнеса

Чаще всего предприниматели выбирают между физическим лицом-предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью.

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ФЛП обычно подходит специалистам, самостоятельно предоставляющим услуги, небольшим интернет-магазинам, консультантам, представителям креативных профессий и другому малому бизнесу. Эта форма предусматривает более простое администрирование, но имеет определенные ограничения.

ООО может быть целесообразно, когда бизнес создают несколько партнеров, планируется привлечение инвестиций, работа с крупными корпоративными клиентами, участие в тендерах или развитие компании с отдельной организационной структурой.

Профессиональная регистрация ООО помогает правильно подготовить учредительные документы, определить состав учредителей, размер уставного капитала и выбрать соответствующие виды деятельности.

При выборе нужно учитывать не только стоимость регистрации, но и будущую модель работы:

кто будет владельцем бизнеса;

какие клиенты будут производить оплату;

планируется ли наем работников;

какие приблизительные обороты ожидаются;

нужен ли статус плательщика НДС;

будут ли партнеры или инвесторы;

предусмотрена ли внешнеэкономическая деятельность.

Форма, подходящая для тестирования небольшой бизнес-идеи, может оказаться неудобной после масштабирования.

Правильно определить виды деятельности

При регистрации нужно выбрать КВЭДы – коды видов экономической деятельности. Они должны отвечать работам и услугам, которые фактически будет предоставлять предприниматель.

Лучше заранее составить список всех направлений, по которым бизнес планирует получать доход. К примеру, компания может не только продавать товар, но и доставлять его, предоставлять консультации, устанавливать оборудование или получать оплату за сопутствующие услуги.

Выбрать систему налогообложения

Предприниматель должен понимать не только то, сколько налогов он будет платить, но и при каких условиях сможет использовать выбранный режим.

Самая низкая на первый взгляд ставка не всегда означает наиболее выгодную модель. Для одного бизнеса важна простота отчетности, для другого возможность учитывать расходы, работать с НДС или без ограничений заключать договоры с юридическими лицами.

Подготовить договоры и документы для клиентов

Договоренности в мессенджере могут быть удобны для обсуждения заказа, но не заменяют надлежаще оформленных документов.

В зависимости от направления работы бизнеса могут потребоваться:

договор о предоставлении услуг;

договор снабжения;

счет на оплату;

акт выполненных работ;

расходная накладная;

документы по возврату товара;

документы о неразглашении информации.

В договоре важно зафиксировать объем работ, сроки, стоимость, порядок оплаты, ответственность сторон и условия прекращения сотрудничества.

Организовать прием платежей

Бизнесу нужно заранее определить, как клиенты будут производить оплату: банковским переводом, картой на сайте, через платежный сервис, наличными или наложенным платежом.

Для некоторых способов расчета может потребоваться использование регистратора расчетных операций или программного РРО. Этот вопрос особенно актуален для интернет-магазинов, заведений питания, розничной торговли и компаний, принимающих оплату картами.

До начала продаж следует проверить весь путь платежа: от формирования счета до отражения сделки в учете и выдаче необходимого документа клиенту.

Наладить бухгалтерский учет

Даже если у предпринимателя есть немного операций, документы необходимо систематизировать с первого месяца работы.

Типичная ошибка – обращаться к бухгалтеру только перед представлением декларации. На тот момент может выясниться, что часть сделок оформлена неправильно, отсутствуют необходимые документы или уже пропущен важный срок.

Системный учет позволяет выявлять проблемы в процессе работы, а не после завершения отчетного периода.

Когда следует обратиться за комплексным сопровождением

Самостоятельный запуск бизнеса возможен, но предприниматель должен одновременно разобраться в регистрационных процедурах, налогах, договорах, бухгалтерской отчетности и требованиях к деятельности.

Обращение к специалистам особенно целесообразно, если:

бизнес запускают несколько партнеров;

планируется работа по НДС;

требуется лицензия;

компания сразу будет нанимать работников;

предусмотрены значительные обороты.

Получить помощь с регистрацией, бухгалтерским и юридическим сопровождением можно у юридической компании Mogol-Alfa. Специалисты компании работают с предпринимателями и юридическими лицами, помогая организовать документы и бизнес-процессы с момента регистрации до последующего обслуживания.

Комплексный подход удобен тем, что предпринимателю не нужно отдельно искать регистратора, бухгалтера и юриста, а затем координировать их работу.

Что проверить перед первой продажей

Перед запуском следует пройти короткий контрольный список:

Бизнес официально зарегистрирован. Выбранные КВЭДы соответствуют реальной деятельности. Система обложения подходит под модель работы. Открытый предпринимательский счет. Подготовлены договоры и первичные документы. Настроен законный способ приема платежей. Проверена необходимость РРО, лицензий и разрешений. Определено, кто ведет учет и представляет отчетность. Работники и подрядчики оформлены должным образом. Денежные средства на будущие налоги отделены от текущих расходов.

Такой аудит не гарантирует, что при работе не будут возникать новые вопросы. Однако он значительно снижает вероятность проблем, которые можно было предположить еще на этапе запуска.

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