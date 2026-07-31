Відкрити власну справу в Україні технічно можна досить швидко. Однак реєстрація ФОП або компанії — це лише перший етап. Підприємцю необхідно правильно обрати систему оподаткування, визначити види діяльності, відкрити рахунок, організувати приймання платежів, підготувати документи для роботи з клієнтами та не пропустити строки подання звітності.

Розбираємося, які питання варто закрити ще до отримання першої оплати від клієнта.

Вибрати форму ведення бізнесу

Найчастіше підприємці обирають між фізичною особою-підприємцем і товариством з обмеженою відповідальністю.

Зараз дивляться

ФОП зазвичай підходить спеціалістам, які самостійно надають послуги, невеликим інтернет-магазинам, консультантам, представникам креативних професій та іншому малому бізнесу. Ця форма передбачає простіше адміністрування, але має певні обмеження.

ТОВ може бути доцільним, коли бізнес створюють декілька партнерів, планується залучення інвестицій, робота з великими корпоративними клієнтами, участь у тендерах або розвиток компанії з окремою організаційною структурою.

Професійна реєстрація ТОВ допомагає правильно підготувати установчі документи, визначити склад засновників, розмір статутного капіталу та обрати відповідні види діяльності.

Під час вибору потрібно враховувати не лише вартість реєстрації, а й майбутню модель роботи:

хто буде власником бізнесу;

які клієнти здійснюватимуть оплату;

чи планується наймання працівників;

які приблизні обороти очікуються;

чи потрібен статус платника ПДВ;

чи будуть партнери або інвестори;

чи передбачена зовнішньоекономічна діяльність.

Форма, яка підходить для тестування невеликої бізнес-ідеї, може виявитися незручною після масштабування.

Правильно визначити види діяльності

Під час реєстрації потрібно обрати КВЕДи — коди видів економічної діяльності. Вони мають відповідати роботам і послугам, які фактично надаватиме підприємець.

Краще заздалегідь скласти перелік усіх напрямів, з яких бізнес планує отримувати дохід. Наприклад, компанія може не лише продавати товар, а й доставляти його, надавати консультації, встановлювати обладнання або отримувати оплату за супутні послуги.

Обрати систему оподаткування

Підприємець повинен розуміти не лише те, скільки податків він сплачуватиме, а й за яких умов зможе використовувати обраний режим..

Найнижча на перший погляд ставка не завжди означає найвигіднішу модель. Для одного бізнесу важлива простота звітності, для іншого — можливість враховувати витрати, працювати з ПДВ або без обмежень укладати договори з юридичними особами.

Підготувати договори та документи для клієнтів

Домовленості в месенджері можуть бути зручними для обговорення замовлення, але не замінюють належно оформлених документів.

Залежно від напряму роботи бізнесу можуть знадобитися:

договір про надання послуг;

договір постачання;

рахунок на оплату;

акт виконаних робіт;

видаткова накладна;

документи щодо повернення товару;

документи про нерозголошення інформації.

У договорі важливо зафіксувати обсяг робіт, строки, вартість, порядок оплати, відповідальність сторін і умови припинення співпраці.

Організувати приймання платежів

Бізнесу потрібно заздалегідь визначити, як клієнти здійснюватимуть оплату: банківським переказом, карткою на сайті, через платіжний сервіс, готівкою або післяплатою.

Для деяких способів розрахунків може знадобитися використання реєстратора розрахункових операцій або програмного РРО. Це питання особливо актуальне для інтернет-магазинів, закладів харчування, роздрібної торгівлі та компаній, які приймають оплату картками.

До початку продажів варто перевірити весь шлях платежу: від формування рахунку до відображення операції в обліку та видачі необхідного документа клієнту.

Налагодити бухгалтерський облік

Навіть якщо підприємець має небагато операцій, документи необхідно систематизувати з першого місяця роботи.

Типова помилка — звертатися до бухгалтера лише перед поданням декларації. На той момент може з’ясуватися, що частина операцій оформлена неправильно, відсутні необхідні документи або вже пропущено важливий строк.

Системний облік дозволяє виявляти проблеми в процесі роботи, а не після завершення звітного періоду.

Коли варто звернутися по комплексний супровід

Самостійний запуск бізнесу можливий, але підприємець повинен одночасно розібратися в реєстраційних процедурах, податках, договорах, бухгалтерській звітності та вимогах до своєї діяльності.

Звернення до спеціалістів особливо доцільне, якщо:

бізнес запускають декілька партнерів;

планується робота з ПДВ;

потрібна ліцензія;

компанія одразу найматиме працівників;

передбачені значні обороти.

Отримати допомогу з реєстрацією, бухгалтерським і юридичним супроводом можна в юридичній компанії Mogol-Alfa. Фахівці компанії працюють із підприємцями та юридичними особами, допомагаючи організувати документи й бізнес-процеси від моменту реєстрації до подальшого обслуговування.

Комплексний підхід зручний тим, що підприємцю не потрібно окремо шукати реєстратора, бухгалтера та юриста, а потім координувати їхню роботу.

Що перевірити перед першим продажем

Перед запуском варто пройти короткий контрольний список:

Бізнес офіційно зареєстрований. Вибрані КВЕДи відповідають реальній діяльності. Система оподаткування підходить під модель роботи. Відкритий підприємницький рахунок. Підготовлені договори та первинні документи. Налаштований законний спосіб приймання платежів. Перевірена необхідність РРО, ліцензій і дозволів. Визначено, хто веде облік і подає звітність. Працівники та підрядники оформлені належним чином. Кошти на майбутні податки відокремлені від поточних витрат.

Такий аудит не гарантує, що під час роботи не виникатимуть нові питання. Однак він значно знижує ймовірність проблем, які можна було передбачити ще на етапі запуску.

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