Тариф на свет с 1 августа: изменятся ли платежки украинцев
В августе 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится. Бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн за кВтч.
Тариф на свет в августе 2026 года
Размер платежки будет зависеть от фактического объема потребления электроэнергии.
После завершения отопительного сезона для домохозяйств с электрическим отоплением прекратил действовать льготный тариф. Во время отопительного периода они платили 2,64 грн за кВтч за первые 2 тыс. кВтч в месяц, а за потребление сверх этого лимита — 4,32 грн за кВтч.
В августе все бытовые потребители будут рассчитываться по единому тарифу. Льготную цену для домохозяйств с электроотоплением возобновят после начала нового отопительного сезона.
В то же время, отдельные категории граждан могут пользоваться предусмотренными законодательством льготами — от частичной скидки до полного освобождения от оплаты.
Экономить на электроэнергии можно с помощью двухзонного счетчика. В ночной период, с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн за кВт·час.
Как перейти на двухзонный тариф
Для перехода на двухзонный счетчик необходимо обратиться к оператору распределения и установить сертифицированный счетчик.
К слову, на данный момент правительство не планирует повышать тариф на электроэнергию для населения, учитывая ситуацию в энергосистеме.