Украина обратилась в Европейскую комиссию с просьбой предоставить €220 млн безвозвратной поддержки для компенсации процентов по кредитам для малых и средних агропроизводителей.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Украина просит ЕС поддержать аграриев

Как отмечается, эти деньги предлагают направить через государственную программу доступные кредиты 5-7-9%.

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В министерстве считают, что это поможет аграриям сохранить ликвидность, продлить операционную деятельность и провести осеннюю посевную кампанию в условиях блокирования морского экспорта из-за российских атак на порты Большой Одессы.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий утверждает, что тысячи украинских фермеров не могут реализовать уже выращенную продукцию и получить деньги для продолжения работы.

В частности, экспорт агропродукции в 2026-2027 маркетинговом году может сократиться с 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн из-за длительной блокировки портов.

Как отмечают в Минагрополитики, уже в октябре аграрный сектор может столкнуться с дефицитом складских помещений.

Там предполагается, что более 9 млн тонн зерновых и масличных культур рискуют остаться без надлежащих условий хранения. На фоне этого кризиса минимальная потребность сельхозпроизводителей в оборотном капитале составляет €4 млрд.

В Минагрополитики утверждают, что разработанная программа позволит привлечь до €4 млрд льготного кредитования для сельхозпроизводителей. Это гарантирует выплату зарплат, оплату аренды паев, надлежащее сохранение урожая и последующую посевную кампанию.

Реализация инициативы поддержит украинских фермеров, обезопасит европейские рынки от колебаний, разгрузит пограничные пункты пропуска и сохранит экспортный потенциал Украины до восстановления полноценной морской логистики.

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