Украина просит у ЕС €220 млн для поддержки аграриев
- Украина обратилась в Еврокомиссию с просьбой предоставить €220 млн пособия для покрытия процентных ставок по программе Доступные кредиты 5-7-9%.
- Это позволит украинским фермерам сохранить ликвидность, провести осеннюю посевную, выплатить зарплаты и аренду паев.
Украина обратилась в Европейскую комиссию с просьбой предоставить €220 млн безвозвратной поддержки для компенсации процентов по кредитам для малых и средних агропроизводителей.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Украина просит ЕС поддержать аграриев
Как отмечается, эти деньги предлагают направить через государственную программу доступные кредиты 5-7-9%.
В министерстве считают, что это поможет аграриям сохранить ликвидность, продлить операционную деятельность и провести осеннюю посевную кампанию в условиях блокирования морского экспорта из-за российских атак на порты Большой Одессы.
Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий утверждает, что тысячи украинских фермеров не могут реализовать уже выращенную продукцию и получить деньги для продолжения работы.
В частности, экспорт агропродукции в 2026-2027 маркетинговом году может сократиться с 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн из-за длительной блокировки портов.
Как отмечают в Минагрополитики, уже в октябре аграрный сектор может столкнуться с дефицитом складских помещений.
Там предполагается, что более 9 млн тонн зерновых и масличных культур рискуют остаться без надлежащих условий хранения. На фоне этого кризиса минимальная потребность сельхозпроизводителей в оборотном капитале составляет €4 млрд.
В Минагрополитики утверждают, что разработанная программа позволит привлечь до €4 млрд льготного кредитования для сельхозпроизводителей. Это гарантирует выплату зарплат, оплату аренды паев, надлежащее сохранение урожая и последующую посевную кампанию.
Реализация инициативы поддержит украинских фермеров, обезопасит европейские рынки от колебаний, разгрузит пограничные пункты пропуска и сохранит экспортный потенциал Украины до восстановления полноценной морской логистики.