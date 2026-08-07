Україна звернулася до Європейської комісії з проханням надати €220 млн безповоротної підтримки для компенсації відсотків за кредитами для малих і середніх агровиробників.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Україна просить ЄС підтримати аграріїв

Як зазначається, ці гроші пропонують спрямувати через державну програму Доступні кредити 5-7-9%.

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У міністерстві вважають, що це допоможе аграріям зберегти ліквідність, продовжити операційну діяльність та провести осінню посівну кампанію в умовах блокування морського експорту через російські атаки на порти Великої Одеси.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький стверджує, що тисячі українських фермерів не можуть реалізувати вже вирощену продукцію та отримати гроші для продовження роботи.

Зокрема, експорт агропродукції у 2026-2027 маркетинговому році може скоротитися з 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн через тривале блокування портів.

Як зазначають в Мінагрополітики, вже у жовтні аграрний сектор може зіткнутися з дефіцитом складських приміщень.

Там припускають, що понад 9 млн тонн зернових та олійних культур ризикують залишитися без належних умов зберігання. На тлі цієї кризи мінімальна потреба сільгоспвиробників в обіговому капіталі сягає €4 млрд.

У Мінагрополітики стверджують, що розроблена програма надасть змогу залучити до €4 млрд пільгового кредитування для сільгоспвиробників. Це гарантує виплату зарплат, оплату оренди паїв, належне збереження врожаю та проведення наступної посівної кампанії.

Реалізація ініціативи підтримає українських фермерів, убезпечить європейські ринки від коливань, розвантажить прикордонні пункти пропуску та збереже експортний потенціал України до поновлення повноцінної морської логістики.

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