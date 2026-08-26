В августе внутренне перемещенные лица продолжают получать жилищную помощь. Пенсионный фонд производит выплаты по обычному графику, а именно в два этапа в течение месяца.

Когда будет финансирование ВПЛ в августе 2026 года, когда ожидать денег и что делать, если выплата не поступила, расскажем в материале Фактов ICTV.

Когда поступят выплаты ВПЛ в августе 2026 года

Помощь ВПЛ перечисляется в два этапа. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 709.

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Когда поступят выплаты ВПЛ в августе 2026 года:

Первый этап – до 15-го числа,

Второй этап – до 28-го числа месяца.

Поэтому, если деньги не поступили в первой половине августа, стоит подождать второго этапа. Дата зачисления может отличаться, поскольку после перевода средств их еще предстоит обработать банку.

Было ли финансирование для ВПЛ в августе

В ПФУ сообщили, было ли финансирование для ВПЛ в августе 2026 года. По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 24 августа на социальные пособия и другие выплаты было выделено 10,9 млрд гривен.

Таким образом, если выплата ВПЛ еще не поступила, это не обязательно означает, что она приостановлена. Деньги могут поступить на втором этапе выплат.

Какой размер помощи ВПЛ в 2026 году

Размер жилищной помощи остается прежним:

2 тыс. грн – для взрослого ВПЛ;

3 тыс. грн – для ребенка или лица с инвалидностью.

В каких случаях выплаты ВПЛ могут быть приостановлены

Если вы не получили финансирование на выплаты ВПЛ за август или выплаты прекратились, проверьте, не изменились ли обстоятельства, в связи с которыми человек может потерять право на помощь.

В ПФУ пояснили, что выплаты могут быть приостановлены, в частности, после дорогостоящих покупок или других изменений в имущественном положении.

Например, это может произойти, если во время получения пособия человек приобрел автомобиль младше пяти лет или совершил покупку на сумму более 100 тыс. грн. Причиной также может быть депозит в размере более 100 тыс. грн, покупка валюты или банковских металлов на такую ​​сумму.

В ПФУ напомнили, что выплата пособия может быть приостановлена, если человек находился за пределами Украины более 30 дней подряд или более 60 дней в общей сложности в период получения пособий.

Помощь также не получат внутренне перемещенные лица, находящиеся на полной государственной поддержке, в том числе в местах лишения свободы.

Что делать, если выплата не поступила

Если вы не получили деньги в установленный срок, сначала следует выяснить причину. Это можно сделать в Пенсионном фонде или ЦПАУ.

По данным ПФУ, если выплата была приостановлена ​​из-за ошибки в данных, например, неверного банковского счета, личных данных или категории получателя, то эту информацию можно исправить.

Если вам было отказано в продолжении получения помощи, но вы считаете, что имеете право на выплату, вы можете предоставить документы, подтверждающие это.

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