У серпні внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати допомогу на проживання. Пенсійний фонд проводить виплати за звичним графіком, а саме у два етапи протягом місяця.

Коли було фінансування ВПО у серпні 2026 року, коли чекати гроші та що робити, якщо виплата не надійшла, розповідаємо у матеріалі Фактів ICTV.

Коли приходять виплати ВПО у серпні 2026 року

Допомогу ВПО перераховують двома етапами. Це передбачено відповідно до постанови Кабміну №709.

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Коли прийдуть виплати ВПО у серпні 2026:

Перший етап до 15 числа,

Другий етап до 28 числа місяця.

Тому, якщо гроші не прийшли в першій половині серпня, варто дочекатися другого етапу. Дата зарахування може відрізнятися, оскільки після перерахування коштів їх ще має опрацювати банк.

Чи було фінансування ВПО у серпні

У ПФУ розповіли, чи було фінансування ВПО у серпні 2026 року. За даними Пенсійного фонду України, станом на 24 серпня на соціальні допомоги та інші виплати спрямували 10,9 млрд грн.

Тож якщо виплата ВПО ще не надійшла, це не обов’язково означає, що її припинили. Гроші можуть надійти під час другого етапу виплат.

Який розмір допомоги ВПО у 2026 році

Сума допомоги на проживання залишається такою самою:

2 тис. грн — на дорослого ВПО;

3 тис. грн — на дитину або людину з інвалідністю.

У яких випадках можуть припинити виплати ВПО

Якщо ви не отримали фінансування виплат ВПО за серпень, чи гроші перестали надходити, перевірте, чи не змінилися обставини, через які людина може втратити право на допомогу.

У ПФУ пояснили, що виплату можуть припинити, зокрема, після дорогих покупок або інших змін у майновому стані.

Наприклад, це може статися, якщо під час отримання допомоги людина придбала автомобіль, якому менше п’яти років, або зробила покупку на суму понад 100 тис. грн. Також причиною може стати депозит понад 100 тис. грн, купівля валюти чи банківських металів на таку суму.

У ПФУ нагадали, що допомогу можуть припинити, якщо людина була за межами України понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом за період отримання виплат.

Не отримуватимуть допомогу і ВПО, які перебувають на повному державному утриманні, зокрема у місцях позбавлення волі.

Що робити, якщо виплата не прийшла

Якщо ви не отримали гроші у встановлений строк, спочатку варто з’ясувати причину. Це можна зробити у Пенсійному фонді або ЦНАП.

За інформацією ПФУ, якщо виплату припинили через помилку в даних, наприклад, неправильно вказали банківський рахунок, персональні дані або категорію отримувача, то ці відомості можна виправити.

Якщо ж вам відмовили у продовженні допомоги, але ви вважаєте, що маєте право на виплату, можна подати документи, які це підтверджують.

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