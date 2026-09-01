Попри те, що основний етап індексації пенсійних виплат за урядовою постановою №236 завершився ще у березні, з 1 вересня українські пенсіонери продовжуватимуть отримувати раніше встановлені суми.

Жодних нових виплат чи додаткових перерахунків у вересні не очікується. Однак усі фінансові гарантії, підвищення та вікові доплати залишаються чинними.

Пенсії з 1 вересня: мінімальні виплати та доплати за стаж

Збережено розміри мінімальних пенсій, оновлені навесні. Зокрема, для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи виплати становлять:

Зараз дивляться

I група — 11 041,85 грн;

II група — 8 838,60 грн;

III група — 6 808,95 грн.

Також залишаються діяти такі рівні мінімальних пенсій для різних категорій:

від 65 років (непрацюючі, стаж 30 років для жінок / 35 для чоловіків) та від 80 років (стаж 20/25 років) — 4 213 грн;

від 70 до 80 років (стаж 30/35 років) — 4 050 грн (якщо стажу менше, сума розраховується пропорційно від цієї бази);

особи до 70 років (стаж 30/35 років) та люди з інвалідністю I групи — 3 725 грн;

інші непрацюючі пенсіонери — 3 406 грн.

Пенсії з 1 вересня: щомісячні вікові надбавки

Громадяни, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн, продовжують щомісяця отримувати стандартні вікові доплати:

від 70 до 75 років — 300 грн;

від 75 до 80 років — 456 грн;

понад 80 років — 570 грн.

Нагадуємо, що в межах проведеної індексації мінімальне підвищення становило 100 грн, а максимальний розмір доплати обмежено у розмірі 2 595 грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.