Субсидії на неопалювальний сезон продовжують виплачувати автоматично. Водночас у серпні Пенсійний фонд провів плановий перерахунок для домогосподарств, у яких дохід змінився більш ніж на 50%.

Факти ICTV розповідають, що варто знати українцям про субсидії з 1 вересня 2026 року.

Субсидії з 1 вересня: чи зміняться правила

Із 1 вересня в Україні не запроваджують нових загальних правил призначення житлових субсидій. Виплати, призначені на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня, продовжують надходити автоматично.

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Повторно звертатися до Пенсійного фонду потрібно лише у випадках, коли змінився склад домогосподарства, майновий стан або виникли інші обставини, що можуть вплинути на право на допомогу.

Під час розрахунку субсидії враховують сукупний дохід родини. До нього можуть входити, зокрема, заробітна плата, пенсії, доходи від продажу майна, орендна плата та інші доходи, інформацію про які Пенсійний фонд отримує від державних органів або від самого заявника.

Коли субсидію можуть перерахувати

Пенсійний фонд двічі на рік — у березні та серпні — автоматично переглядає розмір субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.

Серпневий перерахунок 2026 року проводили шляхом порівняння доходів за I та II квартали 2026 року з доходами за III та IV квартали 2025 року. Саме останні враховувалися під час призначення субсидії з травня 2025 року.

Тому для частини українців розмір допомоги після перерахунку міг як збільшитися, так і зменшитися. Варто зауважити, що такий перерахунок проводиться автоматично.

Через що можуть скасувати або зменшити субсидію

Право на житлову субсидію залежить не лише від доходів, а й від майнового стану домогосподарства, повідомляє Пенсійний фонд. Виплату можуть не призначити або припинити, якщо родина відповідає певним критеріям.

Зокрема, субсидію можуть не призначити, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м, а будинку — 230 кв. м;

у власності є авто, якому менше п’яти років, або ж більше одного транспортного засобу віком до 15 років;

у повнолітніх членів домогосподарства відсутні доходи або їхній середньомісячний дохід є меншим за мінімальну зарплату, а також за них недостатньо сплачено єдиний соціальний внесок;

член домогосподарства перебував за кордоном сукупно понад 60 днів;

протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією здійснено купівлю нерухомості, транспортного засобу, цінних паперів тощо на суму понад 100 тис. грн;

є прострочена понад три місяці заборгованість за комунальні послуги на суму понад 680 грн;

не повернуто надміру виплачену субсидію за попередні періоди;

наявність заборгованості з аліментів понад три місяці;

у власності родини є більше одного житлового приміщення;

на банківських депозитах є понад 100 тис. грн;

протягом 12 місяців перед зверненням придбано валюту або банківські метали на суму понад 50 тис. грн;

житло, на яке оформлюється субсидія, здається в оренду внутрішньо переміщеній особі, яка отримує допомогу на оплату оренди.

Водночас для окремих категорій громадян передбачені винятки, тому конкретне рішення залежить від обставин домогосподарства.

Субсидії в регіонах

Зокрема, у Вінниці після підвищення з 1 липня 2026 року тарифу на воду до 81,01 грн за кубометр запровадили щомісячну муніципальну компенсацію.

Її розмір становить 113,8 грн на одну особу, якщо в помешканні є гаряча вода, або 149,5 грн, якщо такої немає.

Оформити компенсацію можуть жителі Вінниці та внутрішньо переміщені особи через Прозорі офіси.

Що потрібно зробити субсидіантам у вересні

Для більшості отримувачів житлових субсидій із 1 вересня нічого додатково робити не потрібно. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично.

Водночас про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, варто повідомити Пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану.

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