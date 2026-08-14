Субсидия — это форма государственной помощи, которая предоставляется гражданам для частичной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее главная цель — обеспечить социальную защиту населения в условиях повышения тарифов и роста стоимости жизни. Субсидия предоставляется на основе доходов домохозяйства и учитывает уровень фактических расходов на коммунальные услуги.

Как узнать, предусмотрена ли субсидия онлайн и можете ли претендовать на такой вид государственной помощи, читайте в нашем материале.

Как узнать, являетесь ли вы потенциальным получателем субсидии онлайн

В электронных кабинетах граждан на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины размещено сообщение для лиц, которые могут получить жилищную субсидию. В нем содержится информация о возможности назначения выплат.

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Чтобы узнать, относится ли ваше домохозяйство к потенциальным получателям субсидии, нужно выполнить несколько простых действий:

Перейдите на вебпортал Пенсионного фонда Вход.

Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или через систему ID.GOV.UA.

В левом меню выберите раздел Мои сообщения и откройте вкладку Индивидуальные сообщения.

и откройте вкладку Если ваше домохозяйство определено как потенциальный получатель жилищной субсидии, в этом разделе вы найдете соответствующее сообщение от Пенсионного фонда Украины.

Как узнать, предоставлена ли жилищная субсидия онлайн

В персональном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины пользователи могут проверить актуальную информацию о назначенных им жилищных субсидий и льгот.

В частности, в разделе Моя субсидия доступны следующие данные:

Период последнего начисления — указан месяц и год, за который проводилось последнее начисление субсидии или льготы;

Размер начисленной помощи — указывается точная сумма, которая была назначена;

Информация о решении — выводится статус назначения: была ли субсидия или льгота предоставлена, отказано или продлена автоматически.

Этот функционал позволяет гражданам в удобной форме отслеживать изменения в начислениях, своевременно реагировать на отказы или задержки, а также контролировать соответствие предоставленной помощи собственным правам.

Источник : Пенсионный фонд

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