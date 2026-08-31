Стартовала миссия МВФ в Украине: будут обсуждать состояние экономики, реформы и бюджет-2027
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступила к работе в Украине.
Представители МВФ обсудят с украинскими властями состояние экономики, выполнение обязательств в рамках программы финансирования, структурные реформы и параметры бюджета на 2027 год.
О начале работы миссии сообщило представительство МВФ в Украине.
Миссия МВФ в Украине: что известно
Миссию Международного валютного фонда возглавляет Гэвин Грей. Ее представители начали рабочие встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами.
В ходе переговоров планируется оценить перспективы украинской экономики и выполнение Украиной обязательств в рамках программы расширенного финансирования EFF.
Особое внимание стороны уделят макроэкономическим и структурным реформам, предусмотренным сотрудничеством с фондом.
Еще одним из главных вопросов станет проект государственного бюджета на 2027 год. Представители Украины и МВФ должны обсудить его основные параметры и связанные с ними экономические вопросы.
Напомним, что 23 июля Украина получила от МВФ второй транш в размере около $690 млн в рамках новой четырехлетней программы.
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что средства поступили в государственный бюджет. Их планируется направить на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов.