Свекла – один из основных овощей борщового набора, который осенью активно покупают как для ежедневного приготовления блюд, так и для домашних закруток. Сейчас на рынке много продукции нового урожая, потому цены на свеклу постепенно снижаются.

Какая цена свеклы за 1 килограмм в магазинах и на рынке, читайте в материале Фактов ICTV.

Оптовая цена на свеклу в Украине

Если покупать свеклу большими партиями, ее можно найти гораздо дешевле, чем в розничных магазинах.

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На портале Agro-Ukraine, где фермеры и оптовые продавцы предлагают продукцию крупными партиями, оптовая цена на свеклу в Украине сейчас стартует от 8 грн за кг. Чаще можно встретить предложения на уровне около 10-12 грн за кг.

Однако здесь важно учитывать объем покупки. Цена в 10 грн за кг действует при покупке свеклы большими партиями, более одной тонны.

Цена свеклы за кг для оптового покупателя сейчас почти вдвое ниже, чем в магазинах.

Цена на свеклу на базаре

На Столичном рынке Киева цена также зависит от количества покупаемой покупателем продукции. В субботу, 5 сентября, на Столичном рынке свеклу можно было приобрести примерно по 12 грн/кг. Однако такая цена на свеклу на базаре действовала при покупке по меньшей мере одной сетки.

В одной сетке обычно около 20-25 кг свеклы.

Цена на свеклу в супермаркетах по состоянию на 7 сентября

Для покупателей, берущих один-два килограмма овощей в магазине, цена на свеклу выше.

По актуальным данным на 7 сентября средняя цена свеклы за 1 килограмм в супермаркетах составляет около 15 грн. Однако в разных сетях стоимость отличается.

В частности:

METRO — 10,80 грн/кг;

10,80 грн/кг; Auchan — 11,90 грн/кг;

11,90 грн/кг; Megamarket — 22 грн/кг.

Подешевеет ли свекла и что будет с ценами

По оценке аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки в сентябре резкого роста стоимости овощей борщового набора не ожидается. Напротив, из-за сезонного увеличения предложения есть вероятность, что цены будут немного снижаться.

Это связано с тем, что сейчас производители активно убирают урожай с открытого грунта, поэтому на рынке становится больше овощей. Из-за большого количества предложений продавцам приходится конкурировать за сдерживающего подорожание покупателя.

Поэтому, какая цена на свеклу будет осенью, будет зависеть, прежде всего, от того, сколько продукции производители смогут сохранить и реализовать.

Ближе к концу осени часть овощей от небольших хозяйств может исчезнуть из продажи. Ведь не у всех фермеров есть современные хранилища, поэтому часть урожая теряется во время хранения. Поэтому зимой предложение будет постепенно сокращаться, а цена начнет расти.

На стоимость свеклы в холодный период также будут влиять:

затраты на электроэнергию,

цена хранения, сортировки и транспортировки,

объемы урожая и качество продукции.

Следовательно, цена на свеклу в Украине в сентябре остается доступной. На оптовом рынке его можно найти от 8 грн/кг, распространенная оптовая цена около 10-12 грн/кг, а в супермаркетах средняя стоимость составляет около 15 грн/кг. Пока предложение нового урожая остается высоким, предпосылок для резкого удорожания нет.

Так что, если вы планируете покупать свеклу для борща или домашних заготовок, сейчас цена свеклы за кг остается одной из самых низких в сезоне.

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