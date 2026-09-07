Буряк — один із основних овочів борщового набору, який восени активно купують як для щоденного приготування страв, так і для домашніх закруток. Зараз на ринку багато продукції нового врожаю, тому ціни на буряк поступово знижуються.

Яка ціна буряка за 1 кілограм у магазинах та на ринку, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Оптова ціна на буряк в Україні

Якщо купувати буряк великими партіями, його можна знайти значно дешевше, ніж у роздрібних магазинах.

Зараз дивляться

На порталі Agro-Ukraine, де фермери та оптові продавці пропонують продукцію великими партіями, оптова ціна на буряк в Україні зараз стартує приблизно від 8 грн за кг. Найчастіше можна зустріти пропозиції на рівні близько 10-12 грн за кг.

Проте тут важливо враховувати обсяг покупки. Ціна у 10 грн за кг діє за умови придбання буряка великими партіями, більше однієї тонни.

Ціна буряка за кг для оптового покупця зараз майже вдвічі нижча, ніж у магазинах.

Ціна на буряк на базарі

На Столичному ринку Києва ціна також залежить від кількості продукції, яку купує покупець. У суботу, 5 вересня, на Столичному ринку буряк можна було придбати приблизно по 12 грн за кг. Проте така ціна на буряк на базарі діяла за умови купівлі щонайменше однієї сітки.

В одній сітці зазвичай близько 20-25 кг буряка.

Ціна на буряк у супермаркетах станом на 7 вересня

Для покупців, які беруть один-два кілограми овочів у магазині, ціна на буряк вища.

За актуальними даними на 7 вересня, середня ціна буряка за 1 кілограм у супермаркетах становить близько 15 грн. Проте у різних мережах вартість відрізняється.

Зокрема:

METRO — 10,80 грн/кг;

Auchan — 11,90 грн/кг;

Megamarket — 22 грн/кг.

Чи подешевшає буряк та що буде з цінами

За оцінкою аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, у вересні різкого зростання вартості овочів борщового набору не очікується. Навпаки, через сезонне збільшення пропозиції є ймовірність, що ціни трохи знижуватимуться.

Це пов’язано з тим, що зараз виробники активно збирають урожай з відкритого ґрунту, тому на ринку стає більше овочів. Через велику кількість пропозицій продавцям доводиться конкурувати за покупця, що стримує подорожчання.

Тому, яка ціна на буряк буде восени, залежатиме насамперед від того, скільки продукції виробники зможуть зберегти та реалізувати.

Ближче до кінця осені частина овочів від невеликих господарств може зникнути з продажу. Адже не всі фермери мають сучасні сховища, тому частина врожаю втрачаєтся під час зберігання. Через це взимку пропозиція поступово скорочуватиметься, а ціна почне зростати.

На вартість буряка в холодний період також впливатимуть:

витрати на електроенергію,

ціна зберігання, сортування та транспортування,

обсяги врожаю та якість продукції.

Отже, ціна на буряк в Україні у вересні залишається доступною. На оптовому ринку його можна знайти від 8 грн/кг, поширена оптова ціна близько 10-12 грн/кг, а в супермаркетах середня вартість становить близько 15 грн/кг. Поки пропозиція нового врожаю залишається високою, передумов для різкого подорожчання немає.

Тож, якщо ви плануєте купувати буряк для борщу чи домашніх заготовок, зараз ціна буряка за кг залишається однією з найнижчих у сезоні.

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