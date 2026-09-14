Размер пенсии по возрасту зависит от нескольких показателей, поэтому одинаковое количество лет страхового стажа не означает одинаковую сумму выплаты для всех людей. При расчете учитывают страховой стаж, официальный заработок человека и среднюю заработную плату в Украине за последние три года, которая применяется для расчета пенсии.

Для людей, которые выходят на пенсию в разные годы, Пенсионный фонд применяет соответствующий показатель средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году назначения пенсии. Поэтому год выхода на пенсию также влияет на итоговый расчет.

Именно поэтому размер пенсии человека с одинаковым страховым стажем может отличаться в зависимости от того, когда ему назначают выплату. Кроме того, важно, какой была его официальная зарплата по сравнению со средней по Украине в течение трудовой деятельности.

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Факты ICTV выяснили, какой будет пенсия, если есть 25 лет официального стажа, и как на размер выплаты влияет заработок.

Когда можно выйти на пенсию, если есть 25 лет стажа

В 2026 году требования к страховому стажу зависят от возраста, в котором человек выходит на пенсию. Для назначения пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если человек имеет от 23 до 33 лет страхового стажа, он приобретает право на пенсию по возрасту в 63 года.

Таким образом, если на момент достижения пенсионного возраста человек имеет 25 лет страхового стажа, в 2026 году он может выйти на пенсию по возрасту в 63 года.

Однако сам факт наличия 25 лет стажа еще не дает ответа на вопрос, какой будет сумма ежемесячной выплаты. Для этого нужно учитывать также заработок, который человек получал официально, и показатель средней зарплаты, применяемый при назначении пенсии в соответствующем году.

25 лет стажа: какой будет пенсия и как ее рассчитать

Для примера рассмотрим человека, который выходит на пенсию в 2026 году и имеет 25 лет страхового стажа.

Пенсию по возрасту рассчитывают в соответствии с формулой, определенной статьей 27 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании:

П = Зп × Кс

где:

П — размер пенсии;

— размер пенсии; Зп — заработная плата, которая учитывается для расчета пенсии;

— заработная плата, которая учитывается для расчета пенсии; Кс — коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа зависит от продолжительности страхового стажа. За 25 лет стажа он составляет 0,25.

Заработная плата для расчета пенсии определяется с учетом индивидуального коэффициента заработка человека. Он показывает соотношение его официальной зарплаты со средней заработной платой по Украине за соответствующий период.

Если у человека 25 лет официального стажа, какой будет пенсия: пример расчета

Предположим, что в течение трудовой деятельности официальная зарплата человека в среднем соответствовала средней зарплате по Украине. В таком случае индивидуальный коэффициент заработка составит 1.

Для назначения пенсии в 2026 году применяется показатель средней заработной платы 17 482,87 грн.

Сначала определяем зарплату, которая учитывается при расчете пенсии:

17 482,87 × 1 = 17 482,87 грн

После этого применяем коэффициент страхового стажа:

17 482,87 × 0,25 = 4 370,72 грн

Таким образом, при таких условиях расчетный размер пенсии составит 4 370,72 грн.

Стаж 25 лет: какой будет пенсия, если зарплата была в полтора раза выше средней

Теперь рассмотрим человека с такими же 25 годами страхового стажа, но предположим, что его официальная зарплата в среднем была в 1,5 раза выше средней по Украине.

В этом случае индивидуальный коэффициент заработка составит 1,5.

Сначала определяем зарплату, которая учитывается для расчета:

17 482,87 × 1,5 = 26 224,31 грн

Далее полученную сумму умножаем на коэффициент страхового стажа 0,25:

26 224,31 × 0,25 = 6 556,08 грн

Таким образом, при одинаковых 25 годах страхового стажа, но при официальной зарплате в полтора раза выше средней, расчетный размер пенсии составит 6 556,08 грн.

Для сравнения, при зарплате на уровне средней по Украине расчет дает 4 370,72 грн.

Как проверить будущую пенсию

Расчет пенсии Пенсионный фонд Украины проводит автоматически на основании данных, которые есть в реестре застрахованных лиц. Чтобы заранее проверить, какой страховой стаж уже засчитан и какие сведения о заработке есть в системе, человек может зайти в личный кабинет на вебпортале ПФУ.

Там можно просмотреть информацию о страховом стаже, заработной плате и уплате страховых взносов. Пенсионный фонд имеет специальный сервис Пенсионный калькулятор, который позволяет рассчитать ориентировочный размер будущей пенсии на основании имеющихся в системе данных. Сервис также показывает помесячные коэффициенты заработной платы и страховой стаж.

Это имеет значение для людей, которые в течение трудовой деятельности получали часть зарплаты неофициально. Коэффициент заработной платы определяется за каждый месяц страхового стажа. ПФУ сравнивает официальный заработок человека, с которого уплачивались страховые взносы, со средней зарплатой в Украине за соответствующий месяц. Затем эти месячные коэффициенты используются для определения индивидуального показателя заработка.

Поэтому если человек фактически получал, например, 30 тыс. грн, но официально ему начисляли только минимальную зарплату, для пенсии будет учитываться именно официальный заработок, отраженный в системе.

Сумма, которую работник получал в конверте, не участвует в расчете коэффициента заработной платы. В результате за такие месяцы показатель заработка будет значительно ниже, чем у человека, который получал высокую «белую зарплату».

Напомним, что с 2 августа 2026 года действуют новые правила подтверждения страхового стажа. Закон Украины от 9 апреля 2026 года № 4851-IX предусматривает, что в страховой стаж для определения права на пенсию по возрасту могут засчитываться периоды работы, за которые работодатель начислил страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса и подал соответствующую отчетность, но не уплатил их. Это касается случаев, когда у работодателя есть задолженность по уплате взносов.

Поэтому будущим пенсионерам стоит не ждать момента выхода на пенсию, а периодически проверять свои данные в личном кабинете ПФУ. Это позволяет заранее увидеть, отражаются ли все периоды работы и официальные доходы, которые будут влиять на будущую выплату.

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