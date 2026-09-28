Всего один час простоя бизнеса из-за российских атак наносит экономике Украины ущерб примерно на 2 млрд грн.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

Один час простоя стоит почти 2 млрд грн

Точно оценить прямое и косвенное влияние российских обстрелов на внутренний валовой продукт (ВВП) Украины очень сложно из-за комплексных перебоев со снабжением, блокирования экспорта и вынужденных простоев предприятий.

Сейчас смотрят

Однако расчеты профильного министерства свидетельствуют о том, что лишь один час простоя из-за вражеских атак наносит экономике ущерб примерно на 2 млрд грн.

По словам Кравченко, пока нет точной статистики относительно количества предприятий, полностью остановивших деятельность или релокировавшихся после обстрелов, ведь ситуация меняется буквально каждый час.

Общие макроэкономические ожидания также претерпевают существенные коррекции в сторону ухудшения. В частности, начало 2026 года проходило с прогнозом роста ВВП на уровне 2,4%, однако уже в середине года показатель пересмотрели до 1,6%.

По итогам второго полугодия 2026 года прогнозируется дальнейшее снижение темпов роста еще на 0,5%, предположил министр.

По его словам, в государственном бюджете на 2027 год заложен пессимистический сценарий с ростом на уровне 1,3%, однако на сегодняшний день рассматривается потенциальный пересмотр этого показателя в сторону сокращения еще на 0,3–0,5%.

Министр отметил, что по итогам года наибольшие поступления в бюджет обеспечивают аграрный сектор благодаря хорошим показателям урожая.

— Но если начнутся системные атаки на элеваторы и инфраструктуру, то это может измениться. Это демонстрирует, насколько уязвима остается экономика в условиях полномасштабной войны, — подытожил Кравченко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.