Українці звикли розраховуватися банківськими картками, адже це швидко, зручно та не треба носити з собою готівку. Проте бувають ситуації, коли картка не допоможе. До прикладу, на ринку, у невеликій крамниці або для оплати послуг, де приймають лише готівку. Більшість банків встановлюють певні обмеження на зняття грошей.

Про ліміти на зняття готівки з картки Приватбанку, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Скільки готівки можна зняти з картки Приватбанку за добу

Це залежить від того, де ви будете знімати гроші.

Зараз дивляться

Денний ліміт на зняття готівки з картки Приватбанку у відділеннях:

до 100 000 гривень на добу , згідно з постановою НБУ №18 У касах банку клієнти можуть знімати з рахунку, згідно з постановоювід 24 лютого 2022 року.

Якщо потрібна більша сума, її бажано замовити заздалегідь через Приват24 (розділ Сервіси, Замовлення готівки) або зателефонувати на номер 3700.

Скільки можна зняти готівки з картки Приватбанку за день у банкоматі

Клієнти ПриватБанку можуть знімати готівку з картки не однією операцією, а в межах установлених банком часових та добових обмежень.

Для власників карток ПриватБанку максимальна сума видачі через банкомат становить 40 000 грн протягом трьох годин. Загалом із рахунку в гривні протягом доби можна отримати до 100 000 грн, а з валютного рахунку — до 200 000 грн у гривневому еквіваленті на добу.

Для окремих категорій клієнтів діє нижчий ліміт — 20 000 грн протягом трьох годин. Таке обмеження банк застосовує відповідно до вимог фінансового моніторингу.

Якщо клієнт користується в банкоматі карткою іншого банку, умови відрізняються. За одну операцію можна отримати до 20 000 грн, а загальна сума видачі протягом трьох годин також не повинна перевищувати 20 000 грн. Для окремих карток платіжні системи можуть встановлювати власні обмеження.

Скільки можна зняти без картки

ПриватБанк також дозволяє отримувати готівку через сервіс зняття без фізичної картки.

Під час першого замовлення можна отримати максимум 4 000 грн протягом 24 годин. Цю суму можна зняти однією операцією або частинами.

Для наступних операцій діє обмеження 4 000 грн за один раз. Загалом протягом 24 годин можна провести до п’яти таких операцій на суму не більш як 20 000 грн.

Де ще можна отримати готівку

Не обов’язково шукати банкомат, щоб зняти невелику суму. ПриватБанк передбачає можливість отримати готівку безпосередньо на касі під час оплати покупки.

Загальний ліміт за такою операцією становить до 6 000 грн, але конкретна сума залежить від торговельної мережі.

Готівку можна отримати, зокрема, в таких магазинах і мережах:

АТБ, Сільпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash! Траш!, Сім23 — до 2 000 грн;

NOVUS — до 500 грн;

ROSHEN — до 500 грн;

WOG, OKKO, БРСМ-Нафта — до 500 грн;

Укрнафта — до 5 000 грн;

аптеки Біла ромашка.

Тобто фактична сума, яку можна отримати на касі, залежить від конкретної мережі.

Денний ліміт на зняття готівки з картки Приватбанку за кордоном

За межами України обмеження залежать від валюти рахунку.

Для гривневих карток діє ліміт 12 500 грн в еквіваленті протягом семи календарних днів. Раніше це обмеження розраховували на місяць, однак із 21 липня 2022 року його перевели на семиденний період.

Для карток, відкритих у доларах США або євро, максимальна сума зняття становить 200 000 грн в еквіваленті на добу.

Джерело: ПриватБанк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.