В настоящее время в государственном бюджете Украины не хватает средств для покрытия всех потребностей. О дефиците финансирования неоднократно говорили представители власти и экономисты. Это отражается на разных направлениях государственных расходов.

Факты ICTV узнавали, что известно о задержке боевых выплат военнослужащим и что говорят во власти о финансировании армии.

Задержка боевых выплат: что известно

Украинские военнослужащие начали фиксировать задержки с отдельными выплатами. В частности, речь идет о премиях и боевых вознаграждениях.

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Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский. По его словам, он не может оценивать ситуацию во всей армии, однако в подразделениях, о которых ему известно, определенные задержки есть.

— Я не могу сказать за все войско. Такая информация есть у Генерального штаба. Могу сказать, что по подразделениям, которые я знаю, немного есть задержки с выплатами. Премии, боевые — да, немного есть задержки, но такого, чтобы на два-три месяца (задерживались, — Ред.), я не слышал, но немного есть. И мы понимаем, что ситуация с военными выплатами в приоритете, но это ощущается по некоторым родам войск, — рассказал военнослужащий.

Почему задерживают боевые выплаты военнослужащим

Из-за дефицита средств правительство ищет дополнительное финансирование для оборонных и других государственных расходов. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, дополнительный оборонный запрос на этот год составляет $27 млрд.

В сентябре правительство перераспределило 33,6 млрд грн из резерва сектора безопасности и обороны. Из этой суммы 25,9 млрд грн предусмотрели на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что выплаты военнослужащим будут осуществляться стабильно и в полном объеме. В эфире национального телемарафона Єдині новини 27 сентября он ответил на вопрос, будут ли гарантированы выплаты военнослужащим до конца года.

— Гарантирую. Все будет стабильно и в полной мере. За это нет смысла переживать, — подчеркнул Корецкий.

Военнослужащие получают основное денежное обеспечение, дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях, а также предусмотренные законодательством выплаты в случае ранения.

Задержка боевых выплат: куда обращаться

Если военнослужащий не получил положенную выплату в ожидаемый срок, сначала стоит выяснить, на каком этапе возникла проблема. Задержка может касаться не всей армии, а конкретного воинского подразделения или его финансовой службы.

Если проблема возникла на уровне воинской части, стоит уточнить причину и узнать, когда ориентировочно должны поступить средства. Если вопрос не решается, военнослужащий может подать жалобу.

В обращении следует указать свое воинское звание, фамилию, имя и отчество, номер воинской части, а также указать, какую именно выплату задерживают и за какой период.

Обратиться можно:

на горячую линию Министерства обороны — 1512;

по электронной почте Минобороны — admou@post.mil.gov.ua;

в финансовый департамент Минобороны по номеру +38 (044) 271-36-26, чтобы уточнить, связана ли задержка с финансированием на государственном уровне;

на правительственную горячую линию — через форму для подачи обращения.

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