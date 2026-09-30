Наразі в державному бюджеті України бракує коштів для покриття всіх потреб. Про дефіцит фінансування неодноразово говорили представники влади та економісти. Це позначається на різних сферах державних видатків.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про затримку бойових виплат військовим та що говорять у владі про фінансування армії.

Затримка бойових виплат: що відомо

Українські військові почали фіксувати запізнення з окремими виплатами. Зокрема, йдеться про премії та бойові винагороди.

Зараз дивляться

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, він не може оцінювати ситуацію у всій армії, однак у підрозділах, про які йому відомо, певні затримки є.

— Я не можу сказати за все військо. Така інформація є в Генерального штабу. Можу сказати, що в підрозділах, які я знаю, трохи є запізнення з виплатами. Премії, бойові — так, трохи є запізнення, але такого, щоб на два-три місяці (запізнювались, — Ред.), я не чув, але трохи є. І ми розуміємо, що ситуація з військовими виплатами в пріоритеті, але це відчувається в окремих родах війська, — розповів військовий.

Чому затримують бойові виплати військовим

Через дефіцит коштів уряд шукає додаткове фінансування для оборонних та інших державних видатків. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, додатковий оборонний запит на цей рік становить $27 млрд.

У вересні уряд перерозподілив 33,6 млрд грн із резерву сектору безпеки й оборони. Із цієї суми 25,9 млрд грн передбачили на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що виплати військовослужбовцям будуть здійснюватися стабільно та в повному обсязі. В ефірі національного телемарафону Єдині новини 27 вересня він відповів на запитання, чи будуть гарантовані виплати військовим до кінця року.

— Гарантую. Усе буде стабільно і в повній мірі. За це немає сенсу переживати, — наголосив Корецький.

Військовослужбовці отримують основне грошове забезпечення, додаткові винагороди за участь у бойових діях, а також передбачені законодавством виплати в разі поранення.

Затримка бойових виплат: куди звертатися

Якщо військовий не отримав належну виплату в очікуваний строк, спочатку варто з’ясувати, де саме виникла проблема. Затримка може стосуватися не всієї армії, а конкретного військового підрозділу або його фінансової служби.

У разі проблеми на рівні військової частини варто уточнити причину та дізнатися, коли орієнтовно кошти мають надійти. Якщо ситуацію не вирішують, військовослужбовець може звернутися зі скаргою.

Для цього необхідно повідомити своє звання, прізвище, ім’я та по батькові, номер військової частини, а також зазначити, яку саме виплату затримують і за який період.

Звернутися можна:

на гарячу лінію Міністерства оборони — 1512;

електронною поштою Міноборони — admou@post.mil.gov.ua;

до фінансового департаменту Міноборони за номером +38 (044) 271-36-26, щоб уточнити, чи пов’язана затримка з фінансуванням на державному рівні;

на урядову гарячу лінію — через форму для подання звернення .

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.