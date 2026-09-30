Наприкінці вересня ринок гарбузового насіння не надто активний. Основний прийом насіння стартує у середині жовтня, тому зараз пропозицій від продавців небагато, як і попиту на сировину.

Факти ICTV розбиралися, скільки коштує гарбузове насіння у 2026 році, де його приймають, які ціни називають заготівельники та скільки за нього просять продавці.

Для чого використовують гарбузове насіння

Гарбузове насіння використовують як харчову сировину та для переробки. Значну частину насіння пресують для виробництва гарбузової олії.

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Також насіння очищують, калібрують, обсмажують, додають спеції та фасують для продажу. Його використовують у хлібопекарській і кондитерській промисловості.

Українське гарбузове насіння експортують до країн Європейського Союзу, зокрема до Австрії, Німеччини та Польщі.

Сировину також використовують у фармакологічній промисловості. Насіння містить цинк, вітамін Е, кукурбітин і поліненасичені жирні кислоти. З нього виготовляють витяжки для дієтичних добавок.

Після віджиму олії залишається макуха. Вона містить багато білка, тому її переробляють на кормові добавки для сільськогосподарських тварин, птиці та риби.

Ціни на гарбузове насіння в Україні

У Черкасах один з пунктів прийому гарбузового насіння планує розпочати роботу 10 жовтня. Заготівельник Анатолій розповів, що закупівельна ціна на гарбузове насіння 2026 буде нижчою, ніж торік.

За його словами, на ціну впливають закриті порти, складна логістика та подорожчання пального. Максимальна ціна, яку зараз називають покупці, становить 70 грн за 1 кг.

Орієнтир для прийому звичайного гарбузового насіння — близько 60 грн за 1 кг. Для порівняння, минулого року заготівельники платили близько 115 грн за 1 кг.

Вища ціна буде на насіння голонасінних сортів. Таке насіння не має твердої оболонки, а його вартість становить понад 100 грн за 1 кг.

Яке гарбузове насіння приймають

На ціну впливає якість сировини. За словами заготівельника, найбільше цінуються світлі, повні та чисті зернята без порожнього насіння.

Перед здачею насіння потрібно добре висушити. Сировина з кращими товарними характеристиками має вищу цінність для покупця.

Скільки коштує гарбузове насіння: ціна за кг у продавців

Оскільки активний сезон ще не розпочався, оголошень про продаж гарбузового насіння зараз небагато.

На OLX ціна за 1 кг гарбузового насіння домашнього та не очищеного нового врожаю становить у середньому по 65-130 грн за 1 кг. Гуртові пропозиції від фермерів на сорт Голосім’яна стартують від 130-150 грн за 1 кг.

На порталі Agro-Ukraine також представлено небагато оголошень. Ціни на гарбузове насіння 2026 року сорту Українка 80-120 грн за 1 кг.

Тож ціни в оголошеннях і закупівельні ціни заготівельників зараз суттєво відрізняються. Продавці насіння пропонують його дорожче, ніж заготівельники можуть дати грошей за прийом сировини.

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