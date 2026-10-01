Часник — популярна в Україні культура та приправа. Його додають до м’ясних і овочевих страв, використовують під час консервування, а також вживають свіжим. Тому попит на нього зберігається протягом усього року.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштує часник у магазинах та на оптовому ринку і наскільки відрізняється його вартість залежно від місця продажу.

Ціни на часник у супермаркетах

Станом на 1 жовтня 2026 року ціни на часник в Україні у великих торговельних мережах відрізняються залежно від магазину, країни походження, сорту та формату продажу.

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В АТБ імпортний часник продають від 129,89 грн/кг.

У Сільпо свіжий часник коштує близько 16,40 грн за 100 г, тобто приблизно 164 грн/кг.

У Auchan та NOVUS роздрібна ціна часнику перебуває приблизно в межах 149-169 грн/кг. Фасований продукт у пакованнях по три штуки коштує від 30,90 до 39 грн.

Отже, середня ціна на часник в Україні у роздрібній торгівлі залежить від конкретної мережі, але за наведеними пропозиціями кілограм продукту коштує приблизно 130-170 грн.

Ціни на молодий часник на оптовому ринку

Зовсім інша ситуація спостерігається на оптовому ринку. Тут ціни на часник опт помітно нижчі, хоча багато залежить від сорту, розміру цибулин, якості та підготовки продукції до продажу.

У Києві ціни на молодий часник оптом стартують приблизно від 70 грн/кг. При цьому за великі цибулини продавці можуть просити близько 140 грн/кг.

Отже, на ринку можна знайти як дешевший за супермаркети продукт, так і часник за ціною, яка наближається до роздрібної.

Скільки коштує часник у фермерів

Ще більше відрізняються пропозиції фермерських господарств, які продають продукцію великими партіями.

На сайті Agro-Ukraine є пропозиції товарного часнику від 100 грн/кг під час закупівлі тоннами. Окремо продається насіннєвий часник сорту Ірен.

Також фермерські господарства пропонують часник приблизно по 95 грн/кг. Йдеться про висушений, відкалібрований та запакований у сітки продукт, призначений для свіжого ринку, переробки або зберігання.

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