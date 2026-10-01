YouTube у серпні 2026 року підвищив вартість Premium для українських користувачів. Залежно від тарифу щомісячна плата зросла на 50-150 грн.

В Україні подорожчали всі основні плани, а саме індивідуальний, сімейний і студентський. Але навіть після підвищення українська підписка залишається дешевшою за Premium у багатьох країнах Європи та США.

Які ціни на YouTube Premium в Україні та скільки доведеться заплатити в інших країнах, читайте на Фактах ICTV.

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Скільки коштує YouTube Premium в Україні

Нові тарифи YouTube Premium:

індивідуальний — 179 грн на місяць замість 99 грн;

сімейний — 299 грн на місяць замість 149 грн;

студентський — 109 грн на місяць замість 59 грн.

Найбільше подорожчав сімейний план, а саме на 150 грн, або більш ніж удвічі. Індивідуальний тариф зріс на 80 грн, а студентський на 50 грн. Про нові ціни YouTube повідомив українським користувачам 20 серпня 2026 року.

Що дає YouTube Premium

Повний Premium дозволяє дивитися відео без реклами, завантажувати контент для перегляду без інтернету та користуватися фоновим відтворенням. Остання функція дає змогу слухати відео або підкасти після блокування екрану чи під час використання іншої програми.

У підписку також входить YouTube Music Premium. Користувач може слухати музику без реклами, у фоновому режимі та завантажувати композиції для офлайн-прослуховування.

Чим студентський Premium відрізняється від звичайного

За набором основних можливостей студентський тариф не є урізаною версією Premium. Його головна відмінність — нижча ціна для студентів, які відповідають вимогам сервісу та можуть підтвердити свій статус.

В Україні студентський Premium після підвищення коштує 109 грн на місяць. Для порівняння, звичайний індивідуальний план коштує 179 грн.

Студентський статус потрібно періодично підтверджувати. Якщо користувач більше не відповідає умовам студентської підписки, він може втратити право на пільговий тариф.

Що таке YouTube Premium Lite

Разом з підвищенням ціни повного Premium YouTube почав розширювати в Україні доступність дешевшого тарифу Premium Lite.

Він розрахований на користувачів, яким передусім потрібен перегляд більшості відео без реклами, але не потрібен повний набір можливостей Premium. Зокрема, YouTube Music Premium до Lite не входить, а реклама залишається в окремих видах контенту.

В Україні цей тариф почав з’являтися наприкінці серпня. На окремих пристроях його вартість становила $2,99 на місяць.

Поява Lite стала одним із факторів, на тлі яких YouTube переглянув українські тарифи, адже користувачам фактично пропонують дешевший варіант із меншою кількістю можливостей або повний Premium за новою ціною.

Скільки коштує YouTube Premium в Польщі

Ціни на YouTube Premium в різних країнах не однакові. У Польщі індивідуальний тариф коштує близько 29,99 злотих на місяць.

Скільки коштує YouTube Premium в Німеччині

У Німеччині ціна індивідуального тарифу становить €14,99 на місяць.

Скільки коштує YouTube Premium в Іспанії

В Іспанії ціна місячної підписки за індивідуальним тарифом €15,99.

Скільки коштує YouTube Premium в Італії

В Італії за індивідуальний тариф доведеться заплатити до €20,99 на місяць.

Скільки коштує YouTube Premium в Словаччині

У Словаччині актуальні каталоги вказують €15,99 за індивідуальний план.

Скільки коштує YouTube Premium в США

У США ціна становить $15,99 на місяць. Для порівняння, український індивідуальний Premium коштує 179 грн на місяць, що за курсом на 1 жовтня 2026 року становить близько $4.

Тобто за номінальною вартістю український тариф залишається значно дешевшим за аналогічну підписку в США та більшості наведених європейських країн.

Проте ціни змінюються залежно від країни, способу оформлення та платформи, тому актуальну суму YouTube показує безпосередньо під час оформлення підписки.

Чому YouTube підвищив ціни

YouTube переглядає тарифи Premium у різних країнах, пояснюючи це розвитком сервісу та його функцій. В Україні підвищення відбулося у серпні 2026 року.

На той самий період припало розширення доступності Premium Lite. Тому українські користувачі отримали два різні варіанти, зокрема дешевший Lite для тих, кому передусім потрібно менше реклами, і повний Premium із доступом до всіх основних функцій та YouTube Music.

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