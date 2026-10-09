В Украине продолжается сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Однако стоимость других товаров и услуг продолжает расти. На цены влияют производственные расходы, логистика и повреждение складской инфраструктуры в результате российских атак.

Факты ICTV выясняли, каким был индекс инфляции за сентябрь, какие продукты подорожали сильнее всего и что стало дешевле.

Индекс инфляции за сентябрь 2026 года

Государственная служба статистики Украины опубликовала индекс потребительских цен за сентябрь 2026 года и данные об изменении стоимости товаров. По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 года составила 2,1% по сравнению с августом. Если сравнивать с сентябрем прошлого года, потребительские цены выросли на 10%.

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Индекс инфляции за сентябрь 2026 года составил 102,1%. Это означает, что общий уровень потребительских цен за месяц увеличился на 2,1%.

Базовая инфляция в сентябре составила 2% по сравнению с августом и 8,8% в годовом измерении, то есть по сравнению с сентябрем 2025 года.

Как изменились цены на продукты в сентябре

По информации Госстата, в сентябре продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,9%.

Сильнее всего выросла стоимость яиц, а именно на 43,6%. Также подорожали сахар, рис, продукты переработки зерновых, сало, молоко, безалкогольные напитки, рыба и рыбная продукция, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты. Рост цен в этих категориях составил от 1,7% до 8,3%.

Однако сезонные продукты подешевели. В сентябре цены на фрукты снизились на 5,7%, а на овощи упали на 2,3%.

Какие товары и услуги еще подорожали

В сентябре изменения коснулись не только продуктовой корзины. Одежда и обувь в целом подорожали на 8,5%. В частности, одежда прибавила в цене 9,4%, а обувь подорожала на 7,6%.

Расходы на жилье и коммунальные услуги также увеличились. Цены и тарифы в сфере жилья, водоснабжения, электроэнергии, газа и других видов топлива выросли на 0,8%. Основной причиной стало повышение стоимости водоснабжения на 5,6% и канализации на 5,5%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 1,7%. В частности, фармацевтическая продукция подорожала на 2,6%.

Заметные изменения зафиксировали и в транспортной сфере. Топливо и смазочные материалы выросли в цене на 5,2%, а проезд в автомобильном пассажирском транспорте подорожал на 2,5%.

Сильнее всего среди указанных услуг подорожало образование, а именно на 17,4%. Стоимость обучения в учреждениях высшего образования выросла на 23,3%, а среднего образования — на 14,3%.

Таким образом, по данным Госстата, в сентябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 2,1% за месяц и на 10% в годовом измерении. Снижение стоимости овощей и фруктов не компенсировало подорожание других продуктов, товаров и услуг.

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