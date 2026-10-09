В Україні триває сезонне зниження цін на овочі та фрукти. Проте вартість інших товарів і послуг продовжує зростати. На ціни впливають виробничі витрати, логістика та пошкодження складської інфраструктури внаслідок російських атак.

Факти ICTV дізнавалися, яким був індекс інфляції за вересень, які продукти подорожчали найбільше та що стало дешевшим.

Індекс інфляції за вересень 2026 року

Державна служба статистики України оприлюднила індекс споживчих цін за вересень 2026 та дані про зміну вартості товарів. За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 року становила 2,1% порівняно із серпнем. Якщо порівнювати з вереснем минулого року, споживчі ціни зросли на 10%.

Зараз дивляться

Індекс інфляції за вересень 2026 року становив 102,1%. Це означає, що загальний рівень споживчих цін за місяць збільшився на 2,1%.

Базова інфляція у вересні становила 2% порівняно із серпнем і 8,8% у річному вимірі — проти вересня 2025 року.

Як змінилися ціни на продукти у вересні

За інформацією Держстату, у вересні продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,9%.

Найбільше зросла вартість яєць, а саме на 43,6%. Також подорожчали цукор, рис, продукти переробки зернових, сало, молоко, безалкогольні напої, риба та рибна продукція, соняшникова олія, м’ясо й м’ясопродукти. Зростання цін у цих категоріях становило від 1,7% до 8,3%.

Проте сезонні продукти подешевшали. У вересні ціни на фрукти знизилися на 5,7%, а на овочі впали на 2,3%.

Які товари та послуги ще подорожчали

У вересні зміни торкнулися не лише продуктового кошика. Одяг і взуття загалом подорожчали на 8,5%. Зокрема, одяг додав у ціні 9,4%, а взуття зросло на 7,6%.

Витрати на житло та комунальні послуги також збільшилися. Ціни й тарифи у сфері житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива зросли на 0,8%. Основною причиною стало підвищення вартості водопостачання на 5,6% і каналізації на 5,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 1,7%. Зокрема, фармацевтична продукція подорожчала на 2,6%.

Відчутні зміни зафіксували й у транспортній сфері. Паливо та мастила зросли в ціні на 5,2%, а проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті зріс на 2,5%.

Найбільше серед зазначених послуг подорожчала освіта, а саме на 17,4%. Вартість навчання у закладах вищої освіти зросла на 23,3%, а середньої освіти — на 14,3%.

Отже, за даними Держстату, у вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% за місяць і на 10% у річному вимірі. Зниження вартості овочів і фруктів не компенсувало подорожчання інших продуктів, товарів і послуг.

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