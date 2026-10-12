Крупы — привычные продукты в рационе украинцев. Из них готовят каши, гарниры и супы, а благодаря содержанию сложных углеводов они помогают обеспечивать организм энергией. Кроме того, крупы можно долго хранить, поэтому украинцы нередко покупают их впрок.

Однако стоимость таких продуктов зависит не только от цен в магазинах. На нее влияют урожайность, объемы сырья для переработки, расходы на транспортировку и спрос. В 2026 году отдельное беспокойство вызывает гречка, поскольку предложение этой культуры сокращается, а потребители активнее закупают ее про запас.

Факты ICTV промониторили цены на крупы в Украине в популярных торговых сетях и выяснили, сколько стоят гречка, рис, пшено, булгур и другие крупы. Также рассказываем, что аграрные аналитики прогнозируют на новый сезон и какие факторы могут повлиять на дальнейший рост цен.

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Цены на разные виды круп в Украине

Цены на крупы в 2026 году существенно отличаются в зависимости от торговой сети, производителя, фасовки и акционных предложений. Дешевле всего обычно обходятся крупы собственных торговых марок супермаркетов, тогда как брендированная продукция и специальные сорта стоят дороже.

Сколько стоит гречка

Гречка остается одной из самых дорогих среди распространенных круп. В магазинах можно найти как бюджетные варианты, так и продукцию, цена которой приближается к 150 грн за упаковку.

В VARUS гречневый продел в фасовке 900 г стоит от 55,90 грн, а ядрица Varto весом 1 кг — 99,90 грн.

В METRO быстроразвариваемая гречневая ядрица aro стоит 74,90 грн за 1 кг. Упаковка весом 3 кг — 223 грн.

В Auchan и Novus гречка собственных торговых марок стоит примерно 69,99-74,90 грн за 1 кг.

В Сильпо брендированная гречка, в частности Сквирянка, стоит примерно 134-149 грн за упаковку весом 800 г – 1 кг.

Сколько стоит рис

Стоимость риса зависит от сорта, способа обработки и фасовки. Круглозернистый и обычный шлифованный рис, как правило, дешевле специальных сортов, предназначенных для приготовления определенных блюд.

АТБ: дробленый шлифованный рис стоит около 39 грн за 1 кг, круглозернистый — 49 грн, пропаренный — 46 грн. Длиннозернистый пропаренный рис De Luxe — 66 грн за 1 кг.

Сильпо: круглозернистый рис Сытый двор стоит 89,49 грн за 1 кг. Длиннозернистый пропаренный рис Премия в упаковке из пяти пакетиков по 80 г стоит 55,49 грн. Специальные сорта, в частности жасмин и арборио, стоят от 134 грн за упаковку.

METRO: круглозернистый рис aro стоит от 48,90 грн за 1 кг. Рис арборио METRO Chef в фасовке 2 кг — 289 грн.

Novus: длинный рис стоит около 79,99 грн за 1 кг.

Megamarket: длиннозернистый рис стоит примерно 68,50 грн за 1 кг.

Сколько стоит пшено

Пшено используют для приготовления каш, гарниров и супов. Его стоимость в магазинах также зависит от производителя и веса упаковки.

Auchan: пшено стоит от 50,90 грн за 1 кг.

Novus: крупа Marka Promo — от 51 грн за 1 кг.

Megamarket и ULTRAMARKET: цены составляют примерно 51,40-65,50 грн за 1 кг.

Сильпо: пшено Полная Чаша в фасовке 900 г стоит 46,49 грн, Сытый двор весом 1 кг — 74,99 грн, а Сквирянка в фасовке 800 г — 98,99 грн.

VARUS: пшено Выгода в фасовке 900 г стоит 45,80 грн.

Сколько стоит булгур

Булгур изготавливают из пшеницы, которую обрабатывают, дробят и шлифуют. Эта крупа популярна для приготовления гарниров, супов и салатов.

Цены на булгур в торговых сетях следующие:

VARUS: от 49,90 до 69,90 грн;

Экомаркет: около 52,90 грн;

METRO: от 53 грн;

Фора: примерно 54,90 грн;

Auchan: около 56,90 грн;

Сильпо: от 57,99 до 99 грн;

Megamarket: примерно 64,50 грн;

Эпицентр: около 86,50 грн;

Fozzy: примерно 112,49 грн.

Сколько стоит пшеничная крупа

Пшеничная крупа остается одним из доступных вариантов для ежедневного питания. Ее цена зависит от сорта и производителя.

В АТБ:

Разумный выбор из мягких сортов пшеницы, 1 кг — 19,90 грн;

Разумный выбор Полтавская, 1 кг — 24,90 грн;

Своя линия Артек, 850 г — 33,90-34,50 грн;

Своя линия Артек, четыре пакетика по 125 г — 38,90 грн;

Attuale Артек, 800 г — 33,90 грн по акционной цене.

В Сильпо:

Полная Чаша, 800 г — 15,99 грн;

Сквирянка Артек, 800 г — 73,49 грн.

Также в других торговых сетях можно найти пшеничную крупу Сто Пудов Артек в фасовке 400 г за 19-31 грн, а Вернигора весом 500 г стоит примерно 14,99 грн.

Сколько стоит манная крупа

Манка остается одним из наиболее доступных продуктов в категории круп. Однако цена зависит от бренда и фасовки.

АТБ: Разумный выбор, 1 кг — около 25 грн; Attuale в фасовке 900 г — примерно 42-44 грн.

Сильпо: Полная Чаша в фасовке 800 г — 22,99-23,49 грн; Сто Пудов, 400 г — около 23,99 грн; Сытый двор, 800 г — примерно 30,99 грн; Holm’s, 800 г — около 37,99 грн.

Auchan: весовая манка стоит около 20,50 грн за 1 кг, собственная марка супермаркета — примерно 25,90 грн за 1 кг. Щедрые братья в фасовке 1 кг стоят около 35,70 грн.

Novus и VARUS: Marka Promo в фасовке 800 г стоит примерно 19,99-23 грн, а Выгода в фасовке 900 г — около 23 грн.

Сколько стоит кукурузная крупа

Кукурузную крупу используют для приготовления каш и поленты. Она также является доступной альтернативой более дорогим крупам.

АТБ: Разумный выбор, 1 кг — 25 грн; Attuale, 800 г — 32,30-36,30 грн.

VARUS: Выгода в фасовке 900 г — примерно 20,10–22,40 грн с учетом акций.

Сильпо: кукурузная крупа Премия в четырех пакетиках по 70 г стоит 35,99 грн, а Сквирянка в фасовке 800 г — 53,99-54,99 грн.

Таврия В и Fozzy: кукурузная крупа Украинская Звезда в фасовке 800 г стоит от 21,02 грн. Продукция Сто Пудов для приготовления поленты — примерно 27,99-33,49 грн.

Что будет с ценами на крупы в 2026 году

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от объемов нового урожая, предложения сырья, спроса и расходов на производство и доставку. Наиболее конкретные опасения аграрные аналитики высказывают относительно гречки.

Руководитель службы бизнес-проектов информационного агентства АПК-Информ Андрей Купченко рассказал о ситуации на рынке круп во время конференции Зерно и переработка.

По оценкам аналитика, в маркетинговом сезоне 2026/27 общее предложение гречки в Украине может составить 112,2 тыс. тонн. Это меньше, чем в предыдущем сезоне. Внутреннее потребление оценивают примерно в 95 тыс. тонн, поэтому запас между предложением и потребностями рынка будет небольшим.

По словам аналитика, сокращение предложения создает предпосылки для дальнейшего роста цен на гречневую крупу. Дополнительное давление на рынок оказывает спрос, поскольку украинцы активнее покупают крупы впрок из-за опасений по поводу сложной зимы и рисков перебоев с поставками в магазины.

Каких круп посеяли меньше и как это повлияет на цены

На конференции Grain Processing Forum 2026 Андрей Купченко также представил оценку посевных площадей под основными крупяными культурами. По приведенным им данным, общая площадь этих культур под урожай 2026 года сократилась на 2,6% по сравнению с предыдущим годом и на 26,8% относительно довоенного уровня.

Ситуация с разными культурами неодинакова:

Ячмень. Площади постепенно сокращаются из-за проблем с качеством зерна и потерь посевов, связанных с погодными условиями. В текущем сезоне засеяно около 713,6 тыс. га. Однако, по оценке Купченко, критической нехватки сырья для производства ячневой крупы нет.

Овес. Под культурой находится примерно 137,5 тыс. га, что почти столько же, сколько и в прошлом году. Поэтому сами площади не свидетельствуют о резком сокращении предложения овсяной крупы.

Горох. Посевы занимают почти 260 тыс. га, что на 20 тыс. га меньше, чем в 2025 году. При этом интерес аграриев к культуре поддерживает открытие китайского рынка для украинского гороха.

Просо. Посевы занимают 38,5 тыс. га, что более чем на 5 тыс. га превышает прошлогодний показатель.

Таким образом, сокращение посевов касается не всех культур в одинаковой степени. Наибольшее беспокойство вызывает гречка, поскольку уменьшение площадей сочетается с ограниченным предложением и повышенным спросом.

Что будет с ценами на крупы до Нового года

Факты ICTV расспросили главу Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, как будет меняться стоимость круп до конца 2026 года.

На цены в октябре и ноябре будет влиять ситуация с экспортом украинской аграрной продукции. Из-за ограниченных возможностей вывоза урожая, в частности проблем с работой портов, значительная часть сырья остается на внутреннем рынке. По словам Олега Пендзина, это может сдерживать подорожание круп, поскольку более широкое предложение сырья в Украине снижает риск его нехватки для переработчиков.

Но до конца года цены, вероятнее всего, продолжат расти. Насколько существенным будет подорожание, зависит от спроса, расходов на логистику и объемов собранного урожая.

Экономист рассказал, что первый фактор, который будет влиять на стоимость круп, — поведение покупателей. Если украинцы начнут активно скупать крупы и создавать ажиотажный спрос, на отдельные виды продукции может возникнуть дефицит. В такой ситуации некоторые торговые сети могут повышать цены.

Второй фактор — логистика. Российские удары по складам украинских торговых сетей сокращают доступные складские мощности и создают дополнительные трудности для хранения и доставки товаров. Это может увеличить расходы ритейлеров, что повлияет и на конечную стоимость круп в магазинах.

Третий фактор — урожай. Если собранного сырья не хватит для удовлетворения внутреннего спроса, часть круп придется импортировать. Дополнительные расходы на закупку и доставку импортной продукции также могут отразиться на ценах.

По оценке Олега Пендзина, до конца 2026 года крупы в среднем могут подорожать на 10-15%. Однако темпы роста будут зависеть от спроса на конкретные виды продукции. Сильнее всего может подорожать гречка, поскольку она традиционно пользуется высоким спросом среди украинцев.

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