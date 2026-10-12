Крупи є звичними продуктами в раціоні українців. Із них готують каші, гарніри та супи, а завдяки вмісту складних вуглеводів вони допомагають забезпечити організм енергією. До того ж крупи можна довго зберігати, тому українці нерідко купують їх із запасом.

Однак вартість таких продуктів залежить не лише від цін у магазинах. На неї впливають урожайність, обсяги сировини для переробки, витрати на транспортування та попит. У 2026 році окреме занепокоєння викликає гречка, адже пропозиція цієї культури скорочується, а споживачі активніше її закуповують прозапас.

Факти ICTV промоніторили ціни на крупи в Україні в популярних торговельних мережах і з’ясували, скільки коштують гречка, рис, пшоно, булгур та інші крупи. Також розповідаємо, що аграрні аналітики прогнозують на новий сезон і які чинники можуть вплинути на подальше подорожчання.

Зараз дивляться

Ціни на різні види круп в Україні

Ціни на крупи у 2026 році суттєво відрізняються залежно від торговельної мережі, виробника, фасування та акційних пропозицій. Найдешевше зазвичай обходяться крупи власних торгових марок супермаркетів, тоді як брендована продукція та спеціальні сорти коштують дорожче.

Скільки коштує гречка

Гречка залишається однією з найдорожчих серед поширених круп. У магазинах можна знайти як бюджетні варіанти, так і продукцію, ціна якої наближається до 150 грн за упаковку.

У VARUS гречаний проділ у фасуванні 900 г коштує від 55,90 грн, а ядриця Varto вагою 1 кг — 99,90 грн.

У METRO швидкорозварювана гречана ядриця aro коштує 74,90 грн за 1 кг. Упаковка вагою 3 кг — 223 грн.

У Ашан і Novus гречка власних торгових марок коштує приблизно 69,99-74,90 грн за 1 кг.

У Сільпо брендована гречка, зокрема Сквирянка, коштує приблизно 134-149 грн за упаковку вагою 800 г – 1 кг.

Скільки коштує рис

Вартість рису залежить від сорту, способу обробки та фасування. Круглозернистий і звичайний шліфований рис зазвичай дешевші за спеціальні сорти, призначені для приготування певних страв.

АТБ: подрібнений шліфований рис коштує близько 39 грн за 1 кг, круглозернистий — 49 грн, пропарений — 46 грн. Довгозернистий пропарений рис De Luxe — 66 грн за 1 кг.

Сільпо: круглозернистий рис Ситий двір коштує 89,49 грн за 1 кг. Довгозернистий пропарений рис Премія в упаковці з п’яти пакетиків по 80 г коштує 55,49 грн. Спеціальні сорти, зокрема жасмин і арборіо, коштують від 134 грн за упаковку.

METRO: круглозернистий рис aro коштує від 48,90 грн за 1 кг. Рис арборіо METRO Chef у фасуванні 2 кг — 289 грн.

Novus: довгий рис коштує близько 79,99 грн за 1 кг.

Megamarket: довгозернистий рис коштує приблизно 68,50 грн за 1 кг.

Скільки коштує пшоно

Пшоно використовують для приготування каш, гарнірів і супів. Його вартість у магазинах також залежить від виробника та ваги упаковки.

Ашан: пшоно коштує від 50,90 грн за 1 кг.

Novus: крупа Marka Promo — від 51 грн за 1 кг.

Megamarket та ULTRAMARKET: ціни становлять приблизно 51,40-65,50 грн за 1 кг.

Сільпо: пшоно Повна Чаша у фасуванні 900 г коштує 46,49 грн, Ситий двір вагою 1 кг — 74,99 грн, а Сквирянка у фасуванні 800 г — 98,99 грн.

VARUS: пшоно Вигода у фасуванні 900 г коштує 45,80 грн.

Скільки коштує булгур

Булгур виготовляють із пшениці, яку обробляють, подрібнюють і шліфують. Ця крупа популярна для приготування гарнірів, супів і салатів.

Ціни на булгур у торговельних мережах такі:

VARUS: від 49,90 до 69,90 грн;

Екомаркет: близько 52,90 грн;

METRO: від 53 грн;

Фора: приблизно 54,90 грн;

Ашан: близько 56,90 грн;

Сільпо: від 57,99 до 99 грн;

Megamarket: приблизно 64,50 грн;

Епіцентр: близько 86,50 грн;

Fozzy: приблизно 112,49 грн.

Скільки коштує пшенична крупа

Пшенична крупа залишається одним із доступних варіантів для щоденного харчування. Її ціна залежить від сорту та виробника.

В АТБ:

Розумний вибір із м’яких сортів пшениці, 1 кг — 19,90 грн;

Розумний вибір Полтавська, 1 кг — 24,90 грн;

Своя лінія Артек, 850 г — 33,90-34,50 грн;

Своя лінія Артек, чотири пакетики по 125 г — 38,90 грн;

Attuale Артек, 800 г — 33,90 грн за акційною ціною.

У Сільпо:

Повна Чаша, 800 г — 15,99 грн;

Сквирянка Артек, 800 г — 73,49 грн.

Також в інших торговельних мережах можна знайти пшеничну крупу Сто Пудів Артек у фасуванні 400 г за 19-31 грн, а Вернигора вагою 500 г коштує приблизно 14,99 грн.

Скільки коштує манна крупа

Манка залишається одним із найбільш доступних продуктів у категорії круп. Проте ціна залежить від бренду та фасування.

АТБ: Розумний вибір, 1 кг — близько 25 грн; Attuale у фасуванні 900 г — приблизно 42-44 грн.

Сільпо: Повна Чаша у фасуванні 800 г — 22,99-23,49 грн; Сто Пудів, 400 г — близько 23,99 грн; Ситий двір, 800 г — приблизно 30,99 грн; Holm’s, 800 г — близько 37,99 грн.

Ашан: вагова манка коштує близько 20,50 грн за 1 кг, власна марка супермаркету — приблизно 25,90 грн за 1 кг. Щедрі брати у фасуванні 1 кг коштують близько 35,70 грн.

Novus і VARUS: Marka Promo у фасуванні 800 г коштує приблизно 19,99-23 грн, а Вигода у фасуванні 900 г — близько 23 грн.

Скільки коштує кукурудзяна крупа

Кукурудзяну крупу використовують для приготування каш і поленти. Вона також є доступною альтернативою дорожчим крупам.

АТБ: Розумний вибір, 1 кг — 25 грн; Attuale, 800 г — 32,30-36,30 грн.

VARUS: Вигода у фасуванні 900 г — приблизно 20,10–22,40 грн з урахуванням акцій.

Сільпо: кукурудзяна крупа Премія у чотирьох пакетиках по 70 г коштує 35,99 грн, а Сквирянка у фасуванні 800 г — 53,99-54,99 грн.

Таврія В та Fozzy: кукурудзяна крупа Українська Зірка у фасуванні 800 г коштує від 21,02 грн. Продукція Сто Пудів для приготування поленти — приблизно 27,99-33,49 грн.

Що буде з цінами на крупи у 2026 році

Подальша динаміка цін залежатиме від обсягів нового врожаю, пропозиції сировини, попиту та витрат на виробництво й доставку. Найбільш конкретні застереження аграрні аналітики висловлюють щодо гречки.

Керівник служби бізнес-проєктів інформаційного агентства АПК-Інформ Андрій Купченко розповів про ситуацію на ринку круп під час конференції Зерно і переробка.

За оцінками аналітика, у маркетинговому сезоні 2026/27 загальна пропозиція гречки в Україні може становити 112,2 тис. тонн. Це менше, ніж у попередньому сезоні. Внутрішнє споживання оцінюють приблизно у 95 тис. тонн, тому запас між пропозицією та потребами ринку буде невеликим.

За словами аналітика, скорочення пропозиції створює передумови для подальшого зростання цін на гречану крупу. Додатково на ринок тисне попит, адже українці активніше купують крупи про запас через побоювання складної зими та ризики перебоїв з постачанням у магазини.

Яких круп висіяли менше і як це вплине на ціни

На конференції Grain Processing Forum 2026 Андрій Купченко також представив оцінку посівних площ під основними круп’яними культурами. За наведеними ним даними, загальна площа цих культур під урожай 2026 року скоротилася на 2,6% порівняно з попереднім роком і на 26,8% проти довоєнного рівня.

Ситуація з різними культурами неоднакова:

Ячмінь. Площі поступово скорочуються через проблеми з якістю зерна та втрати посівів, пов’язані з погодними умовами. У поточному сезоні засіяно близько 713,6 тис. га. Проте, за оцінкою Купченка, критичної нестачі сировини для виробництва ячної крупи немає.

Овес. Під культурою перебуває приблизно 137,5 тис. га, і це майже стільки ж, скільки й торік. Тому саме площі не свідчать про різке скорочення пропозиції вівсяної крупи.

Горох. Посіви займають майже 260 тис. га, що на 20 тис. га менше, ніж у 2025 році. Проте інтерес аграріїв до культури підтримує відкриття китайського ринку для українського гороху.

Просо. Посіви займають 38,5 тис. га, що більш ніж на 5 тис. га перевищує минулорічний показник.

Отже, скорочення посівів стосується не всіх культур однаковою мірою. Найбільше занепокоєння викликає гречка, оскільки менші площі поєднуються з обмеженою пропозицією та підвищеним попитом.

Що буде з цінами на крупи до Нового року

Факти ICTV розпитали голову Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, як змінюватиметься вартість круп до кінця 2026 року.

У жовтні та листопаді на ціни впливатиме ситуація з експортом української аграрної продукції. Через обмежені можливості вивезення врожаю, зокрема через проблеми з роботою портів, значна частина сировини залишається на внутрішньому ринку. За словами Олега Пендзина, це може стримувати подорожчання круп, адже більша пропозиція сировини в Україні зменшує ризик її нестачі для переробників.

Але до кінця року ціни найімовірніше продовжать зростати. Наскільки суттєвим буде подорожчання, залежатиме від попиту, витрат на логістику та обсягів зібраного врожаю.

Економіст розповів, що перший чинник, який впливатиме на вартість круп, це поведінка покупців. Якщо українці почнуть активно скуповувати крупи та створювати ажіотажний попит, на окремі види продукції може виникнути дефіцит. У такій ситуації деякі торговельні мережі можуть підвищувати ціни.

Другий чинник — логістика. Російські удари по складах українських торговельних мереж скорочують доступні складські потужності та створюють додаткові труднощі для зберігання і доставки товарів. Це може збільшити витрати ритейлерів, що впливатиме й на кінцеву вартість круп у магазинах.

Третій чинник — урожай. Якщо зібраної сировини не вистачатиме для задоволення внутрішнього попиту, частину круп доведеться імпортувати. Додаткові витрати на закупівлю та доставку імпортної продукції також можуть позначитися на цінах.

За оцінкою Олега Пендзина, до кінця 2026 року крупи в середньому можуть подорожчати на 10-15%. Однак темпи зростання залежатимуть від попиту на конкретні види продукції. Найбільше може зрости ціна гречки, оскільки вона має високий попит серед українців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.