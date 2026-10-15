В індустріальному парку Енерджі груп у Сваляві (Закарпаття) вклали 1,5 млрд грн інвестицій у запуск заводу з виробництва склопакетів EDL Glass. Обсяг виробництва заводу становить 300 тис. кв. м склопакетів на рік. Близько 50% виробленої продукції експортують у країни Євросоюзу.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Запуск заводу з виробництва склопакетів у Сваляві: що відомо

Гартування скла на заводі EDL Glass забезпечують дві печі. Термічна обробка скла підвищує його механічну міцність та стійкість до температурних навантажень.

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Завод також розвиває напрям ламінування скла: йдеться про виготовлення триплексу, у якому спеціальний полімерний прошарок утримує уламки в разі руйнування.

На підприємстві наразі працюють 320 працівників, із яких 200 задіяні безпосередньо на виробництві. З 2027 року на заводі запускають додаткову третю зміну.

Для залучення працівників EDL Glass налагоджує співпрацю з місцевими профтехами. Розвитку виробництва сприяє міська влада, яка встановила для заводу пільгову ставку податку на землю.

На території індустріального парку введено в експлуатацію вже понад 10 тис. кв. м виробничих та допоміжних площ. Наступний крок передбачає подальший розвиток виробничої нерухомості й інфраструктури для розміщення підприємств із переробки скла, виготовлення віконних та будівельних конструкцій, а також суміжних виробництв.

Індустріальні парки – це складова політики Зроблено в Україні. Її програми сфокусовані на розвитку інвестицій, виробництва та несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

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