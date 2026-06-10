Завод по производству оборудования и емкостей из нержавеющей стали ОРИОН.ГРУПП, производственные мощности которого расположены в Киевской области, ввел в эксплуатацию мобильный производственный комплекс для изготовления и монтажа крупногабаритных металлических конструкций без транспортировки готовых элементов.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Запуск мобильного производственного комплекса на Киевщине: что известно

По словам Дмитрия Кисилевского, новый комплекс является уникальным для Украины и позволяет выполнять сгибание, сварку и шлифовку металлических конструкций непосредственно на площадке заказчика.

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Технологию создали для производства и монтажа емкостей диаметром более пяти метров, транспортировка которых в готовом виде является технически сложной, экономически невыгодной или невозможной.

Объем инвестиций в запуск проекта составил 35 млн грн.

Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині. Фото: Дмитро Кисилевський
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині. Фото: Дмитро Кисилевський
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині. Фото: Дмитро Кисилевський
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині. Фото: Дмитро Кисилевський
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині. Фото: Дмитро Кисилевський
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині
Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині

Сейчас мобильный комплекс уже используется при строительстве биоэтанольного завода в Тернопольской области.

После завершения этого этапа оборудование планируют привлечь к строительству агроперерабатывающего комплекса в одном из индустриальных парков Хмельницкой области.

Что известно о компании ОРИОН.ГРУП

Компания ОРИОН.ГРУПП специализируется на производстве емкостей из нержавеющей стали для предприятий пивной, соковой, молочной, биоэтанольной, кондитерской, фармацевтической и химической отраслей.

Продукция предприятия продается представителям аграрной и пищевой промышленности с компенсацией от государства покупателям в размере 25% стоимости. Такая программа является частью политики развития украинских производителей Зроблено в Україні.

Также компания реализовала международные проекты – предприятие участвовало в создании заводов и производственных линий в 65 странах мира.

В 2011-2013 годах компанию ОРИОН.ГРУПП привлекал французский консорциум NOVARKA к работам по строительству нового безопасного конфайнмента над Чернобыльской АЭС.

По итогам 2025 года объем реализации продукции компании составил 440 млн грн. За этот период предприятие уплатило 97 млн грн налогов. В настоящее время на предприятии работают 127 сотрудников.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке Западноукраинский промышленный хаб в селе Остров на Тернопольщине продолжается строительство нового агроперерабатывающего предприятия.

По словам Дмитрия Кисилевского, там создают комбикормовый завод с элеваторным комплексом мощностью 400 тыс. тонн продукции в год.

Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,5 млрд грн, а запуск предприятия запланирован на 2027 год. Сейчас на объекте продолжаются земельные работы.

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Фото: Дмитрий Кисилевский

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