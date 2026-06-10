Завод по производству оборудования и емкостей из нержавеющей стали ОРИОН.ГРУПП, производственные мощности которого расположены в Киевской области, ввел в эксплуатацию мобильный производственный комплекс для изготовления и монтажа крупногабаритных металлических конструкций без транспортировки готовых элементов.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Запуск мобильного производственного комплекса на Киевщине: что известно

По словам Дмитрия Кисилевского, новый комплекс является уникальным для Украины и позволяет выполнять сгибание, сварку и шлифовку металлических конструкций непосредственно на площадке заказчика.

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Технологию создали для производства и монтажа емкостей диаметром более пяти метров, транспортировка которых в готовом виде является технически сложной, экономически невыгодной или невозможной.

Объем инвестиций в запуск проекта составил 35 млн грн.

Сейчас мобильный комплекс уже используется при строительстве биоэтанольного завода в Тернопольской области.

После завершения этого этапа оборудование планируют привлечь к строительству агроперерабатывающего комплекса в одном из индустриальных парков Хмельницкой области.

Что известно о компании ОРИОН.ГРУП

Компания ОРИОН.ГРУПП специализируется на производстве емкостей из нержавеющей стали для предприятий пивной, соковой, молочной, биоэтанольной, кондитерской, фармацевтической и химической отраслей.

Продукция предприятия продается представителям аграрной и пищевой промышленности с компенсацией от государства покупателям в размере 25% стоимости. Такая программа является частью политики развития украинских производителей Зроблено в Україні.

Также компания реализовала международные проекты – предприятие участвовало в создании заводов и производственных линий в 65 странах мира.

В 2011-2013 годах компанию ОРИОН.ГРУПП привлекал французский консорциум NOVARKA к работам по строительству нового безопасного конфайнмента над Чернобыльской АЭС.

По итогам 2025 года объем реализации продукции компании составил 440 млн грн. За этот период предприятие уплатило 97 млн грн налогов. В настоящее время на предприятии работают 127 сотрудников.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке Западноукраинский промышленный хаб в селе Остров на Тернопольщине продолжается строительство нового агроперерабатывающего предприятия.

По словам Дмитрия Кисилевского, там создают комбикормовый завод с элеваторным комплексом мощностью 400 тыс. тонн продукции в год.

Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,5 млрд грн, а запуск предприятия запланирован на 2027 год. Сейчас на объекте продолжаются земельные работы.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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