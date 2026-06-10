На Киевщине запустили уникальный для Украины мобильный производственный комплекс — Кисилевский
- В Киевской области запустили уникальный для Украины мобильный производственный комплекс.
- Инвестиции в проект составили 35 млн грн.
Завод по производству оборудования и емкостей из нержавеющей стали ОРИОН.ГРУПП, производственные мощности которого расположены в Киевской области, ввел в эксплуатацию мобильный производственный комплекс для изготовления и монтажа крупногабаритных металлических конструкций без транспортировки готовых элементов.
Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
Запуск мобильного производственного комплекса на Киевщине: что известно
По словам Дмитрия Кисилевского, новый комплекс является уникальным для Украины и позволяет выполнять сгибание, сварку и шлифовку металлических конструкций непосредственно на площадке заказчика.
Технологию создали для производства и монтажа емкостей диаметром более пяти метров, транспортировка которых в готовом виде является технически сложной, экономически невыгодной или невозможной.
Объем инвестиций в запуск проекта составил 35 млн грн.
Сейчас мобильный комплекс уже используется при строительстве биоэтанольного завода в Тернопольской области.
После завершения этого этапа оборудование планируют привлечь к строительству агроперерабатывающего комплекса в одном из индустриальных парков Хмельницкой области.
Что известно о компании ОРИОН.ГРУП
Компания ОРИОН.ГРУПП специализируется на производстве емкостей из нержавеющей стали для предприятий пивной, соковой, молочной, биоэтанольной, кондитерской, фармацевтической и химической отраслей.
Продукция предприятия продается представителям аграрной и пищевой промышленности с компенсацией от государства покупателям в размере 25% стоимости. Такая программа является частью политики развития украинских производителей Зроблено в Україні.
Также компания реализовала международные проекты – предприятие участвовало в создании заводов и производственных линий в 65 странах мира.
В 2011-2013 годах компанию ОРИОН.ГРУПП привлекал французский консорциум NOVARKA к работам по строительству нового безопасного конфайнмента над Чернобыльской АЭС.
По итогам 2025 года объем реализации продукции компании составил 440 млн грн. За этот период предприятие уплатило 97 млн грн налогов. В настоящее время на предприятии работают 127 сотрудников.
Ранее сообщалось, что в индустриальном парке Западноукраинский промышленный хаб в селе Остров на Тернопольщине продолжается строительство нового агроперерабатывающего предприятия.
По словам Дмитрия Кисилевского, там создают комбикормовый завод с элеваторным комплексом мощностью 400 тыс. тонн продукции в год.
Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,5 млрд грн, а запуск предприятия запланирован на 2027 год. Сейчас на объекте продолжаются земельные работы.
Фото: Дмитрий Кисилевский