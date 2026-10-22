Класний керівник не лише проводить уроки, а й організовує виховну роботу, спілкується з батьками та допомагає учням розв’язувати питання, пов’язані з навчанням і життям класу. За виконання цих додаткових обов’язків педагогічним працівникам передбачена окрема доплата.

Яка доплата за класне керівництво передбачена у 2026 році, кому її нараховують та скільки можуть отримувати вчителі в школах та коледжах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто такий класний керівник і що він робить

У 2026 році розмір доплати залежить від типу навчального закладу, класу або групи та кількості учнів. Основні правила визначає постанова № 1391, а обов’язки класного керівника описані в положенні, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки № 434.

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Класний керівник – це педагогічний працівник, якому доручають організацію виховної роботи з учнями певного класу або навчальної групи. Він взаємодіє з дітьми та їхніми батьками, організовує позаурочні заходи й допомагає створювати сприятливу атмосферу в колективі.

У початковій школі класним керівником є вчитель початкових класів. У закладах професійної освіти класне керівництво здійснюють у навчальних групах, у яких учні здобувають або продовжують здобувати повну загальну середню освіту.

Класне керівництво не є окремою посадою, а належить до додаткових обов’язків педагога.

Діяльність класного керівника регулює Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН № 434.

Хто призначає класного керівника

Обов’язки класного керівника покладає на педагогічного працівника директор закладу освіти. За правилами Положення № 434, для цього потрібна згода працівника. У передбачених документом випадках такі обов’язки можуть доручити досвідченому майстру виробничого навчання.

На одного працівника покладають керівництво одним класом або навчальною групою. Зазвичай змінювати класного керівника протягом навчального року не можна. Винятки допускаються, якщо цього потребують права та інтереси учнів і їхніх батьків.

Функціональні обов’язки класного керівника розробляють з урахуванням типу закладу освіти та затверджують у встановленому порядку.

Яка доплата за класне керівництво передбачена у 2026 році

Розмір доплати визначає постанова № 1391. З 1 вересня 2026 року діє редакція постанови з урахуванням змін, внесених постановою № 1078.

Ставки доплати за класне керівництво залишилися такими:

20% посадового окладу – учителям та іншим педагогічним працівникам у 1-4 і підготовчих класах закладів загальної середньої освіти;

25% посадового окладу – учителям та іншим педагогічним працівникам у 5-11 (12) класах;

20% посадового окладу – викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам, у закладах професійної та фахової передвищої освіти.

Отже, доплата за класне керівництво в початкових класах становить 20%, у 5-11 (12) класах – 25%, а для відповідних педагогічних працівників коледжів і закладів професійної освіти – 20%.

Як кількість учнів впливає на розмір доплати

Якщо в класі закладу загальної середньої освіти навчається менше ніж 12 учнів, доплату за класне керівництво виплачують у розмірі 50% від установленої ставки. Для закладів професійної та професійно-технічної освіти аналогічне правило діє, якщо в навчальній групі менше ніж 20 учнів.

Наприклад, якщо вчитель початкових класів має право на доплату в розмірі 20% посадового окладу, але в його класі менше ніж 12 дітей, виплата становитиме 10% окладу. Для вчителя 5-11 (12) класів за такої самої умови ставка зменшується з 25% до 12,5%.

Ці обмеження не застосовують до спеціальних класів і груп, для яких нормативними документами передбачена менша наповнюваність.

Чи передбачена доплата за класне керівництво в інклюзивному класі

Класне керівництво в інклюзивному класі оплачують за загальними правилами постанови № 1391. Розмір залежить від категорії класу та кількості учнів.

Але робота в інклюзивному класі може передбачати окрему доплату за додаткові педагогічні обов’язки. Її не слід плутати з виплатою за класне керівництво, оскільки це різні види доплат із різними підставами для нарахування.

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