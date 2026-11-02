Київ — це місто з розгалуженою транспортною мережею, яка охоплює метро, трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі. Щодня мільйони киян і гостей столиці послуговуються громадським транспортом, адже він є основним способом пересування містом. Вартість проїзду залежить від обраного виду транспорту та способу оплати.

Скільки коштує проїзд у Києві у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Вартість проїзду у громадському транспорті у Києві

Щоб скористатися міським транспортом у Києві, можна придбати разовий квиток із надрукованим QR-кодом, який необхідно відсканувати у валідаторі під час поїздки. Також доступна транспортна картка Києва, яку можуть придбати жителі міста для зручної та вигідної оплати проїзду.

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Вартість проїду у Києві:

Проїзд у міському транспорті, що працює у звичайному режимі (автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер), коштує 30 грн за одну поїздку.

Якщо ж обрати міську електричку, то ціна становить 30-37 грн за квиток.

У метро діє такий самий тариф, як і на наземний транспорт 30 грн за одну поїздку.

Як заощадити на вартості проїзду у Києві

Зекономити на пересуванні комунальним транспортом у Києві можна завдяки поповненню транспортної картки. Що більше поїздок купує пасажир, то дешевше обходиться кожна з них.

Під час придбання пакетів поїздок на транспортну картку вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних:

від 10 до 19 поїздок — 28,90 грн за кожну;

від 20 до 29 — 27,80 грн;

від 30 до 39 — 26,60 грн;

від 40 до 49 — 25,50 грн;

пакет із 50 поїздок — 25 грн за одну.

Де купити квитки або поповнити транспортні картки

У Києві діє понад 2 000 пунктів продажу та поповнення транспортних карток і QR-квитків.

Серед них:

243 термінали самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метро. Тут можна придбати або поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Близько 1 800 терміналів EasyPay, які дають можливість поповнювати картку.

Приблизно 322 Т-кіоски, де можна купити транспортну карту.

Каси на трьох станціях метро, де теж можна поповнити або придбати картку.

З 2021 року оплату проїзду стало ще зручніше здійснювати через мобільний застосунок Київ Цифровий.

Тут можна:

поповнити транспортну карту з банківської картки в будь-який момент;

купити QR-квиток для себе чи іншої людини;

поділитися квитком через месенджер або електронну пошту, натиснувши одну кнопку.

QR-квиток у транспорті зчитується просто з екрана смартфона, тож не потрібно носити із собою паперові талони.

Скільки коштують транспортні картки

У Києві доступні три варіанти транспортних карток:

Звичайна пластикова картка коштує 96 грн. Її можна придбати в автоматах самообслуговування, які підтримують продаж транспортних карток, а також у пунктах продажу.

Учнівська пластикова картка коштує 120 грн. Вона призначена для школярів і виготовляється індивідуально.

Цифрова транспортна картка коштує 50 грн. Її можна придбати безпосередньо в застосунку Київ Цифровий та використовувати для оплати проїзду смартфоном.

Зазначені суми — вартість придбання самої картки, без оплати поїздок. Усі три варіанти дають змогу користуватися міським комунальним транспортом Києва.

Джерело : КМДА

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