Скільки коштує проїзд у Києві: ціни на всі види транспорту
Київ — це місто з розгалуженою транспортною мережею, яка охоплює метро, трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі. Щодня мільйони киян і гостей столиці послуговуються громадським транспортом, адже він є основним способом пересування містом. Вартість проїзду залежить від обраного виду транспорту та способу оплати.
Скільки коштує проїзд у Києві у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.
Вартість проїзду у громадському транспорті у Києві
Щоб скористатися міським транспортом у Києві, можна придбати разовий квиток із надрукованим QR-кодом, який необхідно відсканувати у валідаторі під час поїздки. Також доступна транспортна картка Києва, яку можуть придбати жителі міста для зручної та вигідної оплати проїзду.
Вартість проїду у Києві:
- Проїзд у міському транспорті, що працює у звичайному режимі (автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер), коштує 30 грн за одну поїздку.
- Якщо ж обрати міську електричку, то ціна становить 30-37 грн за квиток.
- У метро діє такий самий тариф, як і на наземний транспорт 30 грн за одну поїздку.
Як заощадити на вартості проїзду у Києві
Зекономити на пересуванні комунальним транспортом у Києві можна завдяки поповненню транспортної картки. Що більше поїздок купує пасажир, то дешевше обходиться кожна з них.
Під час придбання пакетів поїздок на транспортну картку вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних:
- від 10 до 19 поїздок — 28,90 грн за кожну;
- від 20 до 29 — 27,80 грн;
- від 30 до 39 — 26,60 грн;
- від 40 до 49 — 25,50 грн;
- пакет із 50 поїздок — 25 грн за одну.
Де купити квитки або поповнити транспортні картки
У Києві діє понад 2 000 пунктів продажу та поповнення транспортних карток і QR-квитків.
Серед них:
- 243 термінали самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метро. Тут можна придбати або поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.
- Близько 1 800 терміналів EasyPay, які дають можливість поповнювати картку.
- Приблизно 322 Т-кіоски, де можна купити транспортну карту.
- Каси на трьох станціях метро, де теж можна поповнити або придбати картку.
З 2021 року оплату проїзду стало ще зручніше здійснювати через мобільний застосунок Київ Цифровий.
Тут можна:
- поповнити транспортну карту з банківської картки в будь-який момент;
- купити QR-квиток для себе чи іншої людини;
- поділитися квитком через месенджер або електронну пошту, натиснувши одну кнопку.
- QR-квиток у транспорті зчитується просто з екрана смартфона, тож не потрібно носити із собою паперові талони.
Скільки коштують транспортні картки
У Києві доступні три варіанти транспортних карток:
- Звичайна пластикова картка коштує 96 грн. Її можна придбати в автоматах самообслуговування, які підтримують продаж транспортних карток, а також у пунктах продажу.
- Учнівська пластикова картка коштує 120 грн. Вона призначена для школярів і виготовляється індивідуально.
- Цифрова транспортна картка коштує 50 грн. Її можна придбати безпосередньо в застосунку Київ Цифровий та використовувати для оплати проїзду смартфоном.
Зазначені суми — вартість придбання самої картки, без оплати поїздок. Усі три варіанти дають змогу користуватися міським комунальним транспортом Києва.