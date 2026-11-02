Сколько стоит проезд в Одессе в 2026 году: все виды транспорта
Одесса — это портовый город Украины с развитой системой общественного транспорта, которая охватывает разные виды: трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. Стоимость проезда в городе зависит от типа транспорта и категории пассажира.
Мы разобрались, сколько стоит проезд в Одессе в 2026 году, чтобы помочь вам сориентироваться в тарифах.
Как платить за проезд в Одессе
В Одессе оплатить проезд в общественном транспорте можно разными способами:
- наличными;
- банковскими картами;
- транспортными картами;
- через мобильные приложения.
Проезд также можно оплатить в валидаторе с помощью QR-кода через приложения Приват24 или Transpod либо непосредственно наличными у водителя.
Сколько стоит проезд в трамвае в Одессе
С августа 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Одессы выросла. Подорожал проезд в маршрутках.
Теперь стоимость поездки в трамваях и троллейбусах составляет 15 гривен, а в маршрутках — 25 гривен вместо 15.
Также в электротранспорте обновили цены на проездные билеты. Теперь месячный билет на один вид транспорта для населения стоит 420 гривен, а на два вида — трамвай и троллейбус — 567 гривен.
По предложению Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета установлены следующие цены на месячные проездные билеты:
Для учащихся общеобразовательных школ дневной формы обучения:
- трамвай — 120 грн;
- троллейбус — 120 грн;
- комбинированный трамвай-троллейбус — 160 грн.
Для студентов высших учебных заведений и учащихся профессионально-технических училищ:
- трамвай — 240 грн;
- троллейбус — 240 грн;
- трамвай-троллейбус — 340 грн.
Для служебных поездок работников предприятий и организаций (безналичный расчет):
- трамвай — 630 грн;
- троллейбус — 630 грн;
- трамвай-троллейбус — 756 грн.
Для пассажиров, не имеющих льгот:
- трамвай — 420 грн;
- троллейбус — 420 грн;
- трамвай-троллейбус — 567 грн.
Кроме того, если вы планируете покупать проездные билеты на более короткий срок, цена будет другой. Например, проездной на трамвай на 7 дней стоит 105 грн, на 10 дней — 148 грн, а на 15 дней — 219 грн. Квартальный проездной на трамвай обойдется в 1 170 грн.
Сколько стоит проезд в троллейбусе в Одессе
В троллейбусах действуют такие же тарифы на проездные билеты в зависимости от периода пользования.
Для комбинированного проезда на трамвае и троллейбусе стоимость следующая:
- 7 дней — 147 грн;
- 10 дней — 219 грн;
- 15 дней — 315 грн;
- квартал — 1 550 грн.
Сколько стоит проезд в маршрутке в Одессе
Также в Одессе активно работают маршрутки, стоимость проезда в которых может отличаться в зависимости от маршрута.
В Одессе проезд в маршрутках стоит 25 гривен.
Для комфортного пользования общественным транспортом в городе рекомендуется заранее ознакомиться с актуальными тарифами и возможностями безналичной оплаты.
Источник: Одесский городской совет