Одесса — это портовый город Украины с развитой системой общественного транспорта, которая охватывает разные виды: трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. Стоимость проезда в городе зависит от типа транспорта и категории пассажира.

Мы разобрались, сколько стоит проезд в Одессе в 2026 году, чтобы помочь вам сориентироваться в тарифах.

Как платить за проезд в Одессе

В Одессе оплатить проезд в общественном транспорте можно разными способами:

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наличными;

банковскими картами;

транспортными картами;

через мобильные приложения.

Проезд также можно оплатить в валидаторе с помощью QR-кода через приложения Приват24 или Transpod либо непосредственно наличными у водителя.

Сколько стоит проезд в трамвае в Одессе

С августа 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Одессы выросла. Подорожал проезд в маршрутках.

Теперь стоимость поездки в трамваях и троллейбусах составляет 15 гривен, а в маршрутках — 25 гривен вместо 15.

Также в электротранспорте обновили цены на проездные билеты. Теперь месячный билет на один вид транспорта для населения стоит 420 гривен, а на два вида — трамвай и троллейбус — 567 гривен.

По предложению Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета установлены следующие цены на месячные проездные билеты:

Для учащихся общеобразовательных школ дневной формы обучения:

трамвай — 120 грн;

троллейбус — 120 грн;

комбинированный трамвай-троллейбус — 160 грн.

Для студентов высших учебных заведений и учащихся профессионально-технических училищ:

трамвай — 240 грн;

троллейбус — 240 грн;

трамвай-троллейбус — 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий и организаций (безналичный расчет):

трамвай — 630 грн;

троллейбус — 630 грн;

трамвай-троллейбус — 756 грн.

Для пассажиров, не имеющих льгот:

трамвай — 420 грн;

троллейбус — 420 грн;

трамвай-троллейбус — 567 грн.

Кроме того, если вы планируете покупать проездные билеты на более короткий срок, цена будет другой. Например, проездной на трамвай на 7 дней стоит 105 грн, на 10 дней — 148 грн, а на 15 дней — 219 грн. Квартальный проездной на трамвай обойдется в 1 170 грн.

Сколько стоит проезд в троллейбусе в Одессе

В троллейбусах действуют такие же тарифы на проездные билеты в зависимости от периода пользования.

Для комбинированного проезда на трамвае и троллейбусе стоимость следующая:

7 дней — 147 грн;

10 дней — 219 грн;

15 дней — 315 грн;

квартал — 1 550 грн.

Сколько стоит проезд в маршрутке в Одессе

Также в Одессе активно работают маршрутки, стоимость проезда в которых может отличаться в зависимости от маршрута.

В Одессе проезд в маршрутках стоит 25 гривен.

Для комфортного пользования общественным транспортом в городе рекомендуется заранее ознакомиться с актуальными тарифами и возможностями безналичной оплаты.

Источник: Одесский городской совет

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