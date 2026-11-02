Ночная атака на Одессу: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые
В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Одессу.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу 2 ноября: что известно
По словам Сергея Лысака, во время ночной российской атаки на Одессу под ударом оказались объекты городской инфраструктуры.
Также повреждены два жилых дома и гараж, а взрывная волна выбила окна в соседних домах.
В результате атаки на Одессу сегодня, 2 ноября, ранения получили четверо человек. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.
На месте удара работают соответствующие службы и оперативный штаб, ликвидация продолжается.
Окончательные последствия атаки на Одессу 2 ноября устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ГВА