Швеция приняла решение предоставить Украине дополнительный зимний пакет поддержки общей стоимостью 540 млн шведских крон (около $52,7 млн). Деньги будут направлены на гуманитарную помощь Украинскому Красному Кресту, укрепление энергоснабжения через ПРООН и закупку аварийного оборудования для защиты энергообъектов.

Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.

Швеция выделила Украине дополнительный зимний пакет поддержки

В Стокгольме отметили, что пакет призван укрепить устойчивость Украины и удовлетворить неотложные потребности населения. Финансирование распределено по трем ключевым направлениям.

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В частности, 155 млн шведских крон (около $15,1 млн) направят для Украинского Красного Креста. Деньги пойдут на денежную поддержку уязвимых домохозяйств (прежде всего в районах вблизи линии фронта), отопления, генераторы и другие жизненно необходимые меры.

Около 85 млн шведских крон (около $8,3 млн) направят энергетическую помощь через Программу развития ООН. Финансирование предусмотрено на оборудование и установки, которые укрепят энергоснабжение, позволят обеспечить светом и теплом тысячи домов в общинах по всей стране, а также поддержат бесперебойное энерго- и водоснабжение больниц, школ и телекоммуникаций.

Кроме этого, предоставляются полномочия на заказ на сумму 300 млн шведских крон (около $29,3 млн) для Агентства гражданской обороны. Решение гарантирует поставку в Украину шведского аварийного оборудования в течение зимы, что усилит защиту энергетических объектов от российских ударов.

Министр международного развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса подчеркнул, что атаками на гражданскую инфраструктуру РФ хочет сделать грядущую зиму невыносимой для миллионов украинцев.

— Жестокие атаки России на население Украины и гражданскую инфраструктуру являются сознательной попыткой сделать зиму невыносимой. Миллионы людей рискуют остаться без электроэнергии, тепла и воды еще на одну военную зиму, которая может стать самой плохой за все время. Мы поддерживаем энергетический сектор и семьи вблизи фронта. Мы гарантируем, что снабжение оборудования, которое защищает энергетические объекты от атак, сможет продолжаться, — заявил он.

Поддержка Швеции для Украины

Напомним, во время 37-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе Швеция объявила о выделении Украине пакета военной помощи на $71 млн.

В частности, он предполагал $20 млн на совместную инициативу США, НАТО и стран-партнеров PURL и $18 млн на Чешскую инициативу.

Кроме того, в конце августа Швеция анонсировала передачу Украине 10 катеров береговой охраны и дополнительные 270 млн крон (около $28,4 млн) в поддержку украинской обороны, в частности, противовоздушной.

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